台總統府前發言人丁允恭前妻發聲　盼受傷女性走出陰霾

台灣總統府前發言人丁允恭早前被曝訂婚後還謊報單身，並同時與4名女性交往，且逼女友3度墮胎，又曾與人在辦公室發生性關係。丁允恭隨後辭去發言人一職。 丁允恭前妻嚴婉玲今（12日）早發表聲明，首度公開表達立場，指自己已無涉入丁的生活，並祝福在這段關係中受傷的女性走出陰霾。

嚴婉玲Facebook截圖。

嚴婉玲在Facebook發表3點聲明回應丁允恭桃色風波，一是她與丁已從共同租賃處各自搬離，沒有涉入對方生活；二是自己目前致力於尋找地方政治革新的可能性，無意回應任何私人感情細節探詢；三是祝福在這段關係中所有受傷的女性可以逐漸平復、走出陰霾。

據了解，嚴婉玲是台南新芽協會理事長，2017年與丁允恭登記結婚，隔年離婚。

早前，台灣《鏡週刊》報道稱，丁在2014年至2017年期間擔任高雄市新聞局長時，謊稱單身並劈腿4名女子，並數度在上班時間的局長辦公室與當時當時擔任電視台記者的Y女發生關係，導致Y女3度懷孕，丁卻以影響政治前途為由要她墮胎。丁還會在性行為後，拍攝Y女裸身自慰的影片。

報道在台灣引起軒然大波。丁允恭此後表示，「個人確有行為違反社會期待之處，造成同仁、長官及各界困擾」。他稱對此深感歉意，請辭總統府發言人一職，並已向蔡英文報告並獲允准。

此後，台灣監察院表示，丁允恭的桃色糾紛引發社會大眾關注與討論，丁允恭身為高級政務官，言行舉止應為基層公務員表率，卻未妥善處理男女關係，而在局長辦公室發生性行為，已與公務員應有的端正品操相違、事涉官箴，故申請自動調查。