陳菊重臣丁允恭深陷性醜聞　台監察院申請自動調查

台總統府前發言人丁允恭的桃色糾紛依舊在台灣政壇延燒。即便不乏輿論期待監察院長陳菊能對此案說明自身看法，但監察院已率先有所動作，婦運出身的監察委員紀惠容、歷經馬、蔡兩朝總統提名的媒體人監察委員王美玉，9月11日申請自動調查。

丁允恭9月9日遭台灣媒體爆料，指丁於擔任高雄市新聞局長期間，雖已與前妻訂婚，卻對外謊稱單身，周旋於四女之間，還數度在高雄市新聞局辦公室內發生性行為，其中一女甚至三度懷孕，被丁要求墮胎。

台灣監察院新聞稿指出，丁允恭的桃色糾紛引發社會大眾關注與討論，紀惠容與王美玉對此表示高度關切，更指出丁允恭身為高級政務官，言行舉止應為基層公務員表率，卻未妥善處理男女關係，而在局長辦公室發生性行為，已與公務員應有的端正品操相違、事涉官箴，故申請自動調查。

王美玉與紀惠容表示，本次調查欲釐清丁允恭所涉行為是否違反《公務員服務法》、《公務員懲戒法》等相關規定，以及是否藉高雄市新聞局局長的職務機會與權勢，跟新聞從業人員交往、接觸或進行損害於人等有辱官箴之情事。由於該案事涉公務人員廉潔形象、公共利益、職業（新聞）倫理或利用權勢交往等疑義，使兩位監委認為有調查釐清的必要。

由於此案事涉範圍與議題重大，這也使得輿論將非常關注監察院的調查結果。（譚英瑛／多維新聞）

即便丁允恭已於9月9日上午辭去府發言人一職，但此風波依舊重創台灣總統府和過去曾重用他的台監察院院長陳菊，且隨風暴越演越烈，媒體更加碼爆出指控此案的女性，曾通過民進黨大老向時任高雄市市長的陳菊反應，卻未得到妥善處理。

對此，《自由時報》則有報道轉述10日的監察院委員會會議內容，會前有監委向陳菊提起丁允恭事件，詢問是否有收到陳情？但陳菊回應未曾收到過陳情，若知道當下定會處理，也強調監委應獨立行使職權，希望追查此案沒有顧慮，「該怎麼辦就怎麼辦」。