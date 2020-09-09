台總統府發言人丁允恭遭爆劈腿4女、在辦公室性交　向蔡請辭獲准

台灣總統府發言人丁允恭遭前女友「Y女」向周刊爆料，丁與前妻嚴婉玲訂婚後，謊報單身並同時與4名女性交往，且逼她3度墮胎。她又爆料丁任高雄市政府新聞局長時，常利用上班時間在局長辦公室與她發生性關係。 事件引發關注，丁允恭今天（9日）發出聲明，稱個人行為違反社會期待，即日起請辭發言人一職，並向總統蔡英文報告獲准。總統府表示，尚無接任人選。

《鏡週刊》今日報道稱，Y女爆料，丁在2014年至2017年期間擔任高雄市新聞局長時，謊稱單身並劈腿4名女子，並數度在上班時間的局長辦公室與當時當時擔任電視台記者的她發生關係，導致她3度懷孕，丁卻以影響政治前途為由要她墮胎。丁還會在性行為後，拍攝Y女裸身自慰的影片。

丁允恭2019年5月20日接任總統府發言人。（洪嘉徽攝）

不愛戴套 因「無法展現神威」

Y女描述，丁允恭當時經常要她穿著露出一截臀部的短裙，搭配網襪、高跟鞋等性感衣著去找他，「丁會鎖門，在新聞局同事都在外面辦公的情況下，和我在辦公桌上做愛，做完後，我得穿著性感服裝離開新聞局……我非常尷尬，那時好像妓女一樣！」Y女還展示當年的聊天紀錄，其中丁對她說：「好喜歡看眉（妹）展露性慾的樣子。」、「葛（哥）的XX是鑰匙，眉（妹）的OO是鑰匙孔，打開一個新的世界。」

她又表示，丁允恭不愛戴避孕套，稱戴套無法讓他展現神威，甚至曾要求她做子宮避孕器手術配合其喜好，但她害怕所以靠吃事後藥避孕，交往2年多還是懷孕3次。

丁：辦公室性交非上班時間 只知墮胎2次

對於Y女指控，丁允恭回應《鏡週刊》表示，他訂婚後確實曾與Y女交往，但Y女知道他已訂婚。他也坦承，擔任高雄市新聞局長時，和Y女曾在局長室發生性關係，但強調是在下班後或午休時，並非上班時間，又指他只知道Y女2次懷孕墮胎，而非3次。他又承認訂婚後、與Y女交往前，曾與一位女調查官交往，但強調這段戀情並沒有與Y女重疊。

丁允恭上午發出聲明表示，有關今天周刊報道，「儘管內容未盡傳實，但個人確有行為違反社會期待之處，造成同仁、長官及各界困擾」。他對此深感歉意，即日請辭總統府發言人一職，並已向總統報告並獲允准。

（鏡週刊／中央社）