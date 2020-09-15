驅離太陽花學運遭控殺人未遂　馬英九一審無罪

2014年台灣發生「太陽花學運」，當時部分抗議學生及民眾向台灣行政院發起佔領行動，卻遭台灣警方驅離。抗議學生及民眾後來在義務律師團協助下，向馬英九以及前台灣行政院長江宜樺、前台灣警政署長王卓鈞、前台北巿中正一分局長方仰寧等人提起殺人未遂、傷害等刑事吿訴。 台北地方法院在9月15日判決馬英九等四人無罪，全案仍可上訴。

台北地院曾於6月3日針對此案召開過辯論庭，當時馬英九出庭時表示，台灣行政院在法律規定中，是集會遊行的禁制區，學生雖然主張言論自由，但非絕對權利，陳情抗議人士可以表達意見，但不能破壞憲政機關運作。馬英九說，政府對脱序的陳抗勢必該處理，「行政院不是隨便可以去喝咖啡、唱歌的地方。」

台北地院判決結果出爐後，馬英九通過辦公室發佈聲明表示，任何民主法治國家，都無法容忍數千名暴力民眾違法闖入行政院、破壞門窗辦公設備、攻擊警察，並企圖阻撓隔日公務員上班、癱瘓中央政府，政府和警察有責任恢復秩序及確保憲法機關正常運作，當時的行動絕對合法、有必要，而且合乎符合多數民意。

馬英九辦公室指出，台北市警察局有維護行政院安全的職責，警方驅離群眾是正確的作法，也不需要總統下令。群眾以暴力手段違法在先，卻反控執法者殺人未遂，實為顛倒黑白，踐踏公理。馬英九肯定司法判決，認為有助維護法治，伸張正義。

至於江宜樺則在一審判決結果出爐後，於Facebook上發佈蘇軾的宋詞《定風波》，文中寫道，「回首向來蕭瑟處，歸去，也無風雨也無晴。」