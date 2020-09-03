出席台灣統派王曉波紀念會　馬英九：愛中愛台不該是矛盾

被視為台灣統派旗幟的前台大哲學系教授王曉波7月30日病逝，並於9月3日舉行紀念會。馬英九在紀念會上致詞時表示，他與王曉波相交49年，關係亦師亦友，「雖然他走了，但他的思想化為永恒，能夠論斷他的只有歷史」。 馬英九也強調，「王曉波熱愛中國，也熱愛台灣，這對他來說並不矛盾，我們也不該覺得矛盾」。

馬英九表示，王曉波視反對台獨為知識分子的責任，認為研究台灣史，就有責任吿訴民眾其研究成果，再讓全體人民做出抉擇。（楊家鑫／多維新聞）

9月3日，由《海峽評論》雜誌社、台灣大學哲學系、世新大學聯合主辦的「王曉波教授紀念會」在台北舉行。馬英九、吳敦義，以及前政務委員朱雲鵬等親朋故舊出席致詞，表達緬懷。

馬英九致詞時表示，他與王曉波相交49年，兩人相知相惜，對他而言，王曉波亦師亦友，王曉波是他參與保釣的啟蒙，雙方有着革命感情；王曉波也影響他對台灣史的關心。

馬英九指，為修正史觀符合《中華民國憲法》與《兩岸條例》，並提升台灣人民主體性，針對去中國化的不好方向，他曾請王曉波幫忙主持高中歷史課綱微調，但修訂工作並不順利。

此外，馬英九表示，「王曉波熱愛中國，也熱愛台灣，這對他來說並不矛盾，我們也不該覺得矛盾。王曉波說『我雖非生在台灣，卻長於台灣，對我而言，全世界沒有比台灣對我更熟悉親切的土地』，其實我個人何嘗不是如此」。

馬英九說，「王曉波的骨灰已灑在台灣海峽，投身海峽兩岸之間，等待一生願望和平統一的實現。他曾說過『知我者台灣，罪我者台灣，留下記錄，願留待未來歷史的批判』。雖然他走了，但他的思想化為永恒，能夠論斷他的只有歷史」。