馬英九：承受大陸攻擊會生靈塗炭，別拿老百姓生命財產開玩笑

台灣前總統馬英九8月26日再次提醒台灣總統蔡英文稱，若堅持承受大陸第一波攻擊，會對台灣會帶來很大的戰禍，可能造成生靈塗炭、萬民受害，千萬不能拿老百姓的生命財產開玩笑。

8月26日，馬英九在淡水出席「大九學堂」青年營活動開訓，參觀滬尾砲台時再次針對近來喧騰一時的「首戰即終戰」一說提出回應，馬英九首先釐清這句話的出處。

他說，「首戰即終戰」是台國防部的智庫所提出來的報吿，說明大陸對台灣進攻的政策，他引用這一說法的目的是在提醒蔡英文，因為蔡英文說過台灣在遭受第一波攻擊後，會承受然後再向國際求救，而他的發言主要是提醒蔡英文這是很危險的作法，因為到時候可能沒時間去求救了。

馬英九還表示，身為領導人最重要的應該要防止戰爭的發生，而不是在戰爭發生後才去求救，這不是他的主張，而是提醒。馬英九稱，蔡英文還是照自己的方法做下去的話，對台灣會帶來很大的戰禍，就算是第一波的攻擊都可能造成生靈塗炭、萬民受害，身為領導人千萬不能夠拿老百姓的生命財產開玩笑。

蔡英文在2019年2月接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪時，被問到「若中國明日『武統』，會指望美軍出現嗎？」

蔡英文表示，「我們自己會承受第一波的攻擊之後，其他的地區可以共同站出來對大陸做一個很強烈的表示跟壓力。」

蔡英文說大陸武力統一台灣是非常可能發生的事情，她認為台灣的勢力完全可以用武力和大陸進行對抗。作為台灣的領導人，她絕對不會退縮。一旦解放軍真的對台灣使用武力，她會站在第一線成為第一批炮火的人。蔡英文的這番話說得非常硬氣，但是這些想法都是個人的主觀臆斷，並不具有任何可造作性。

8月10日，馬英九對此表示，大陸的攻台戰略就是「首戰即終戰」，一旦發動戰爭就要在很短時間內打完，讓台灣沒機會等美軍來支持，且現在美軍根本就不可能來。馬英九還質疑民進黨的兩岸路線把台灣推向戰爭邊緣。

馬英九「首戰即終戰」的相關言論也引發質疑。8月25日，台行政院院長蘇貞昌批評馬英九當大官、領高薪還講這種話，實在對不起台灣人民。蔡英文近日更是隔空批馬英九是「卑躬屈膝」。