台外交部：改善兩岸關係必須理解台灣人對自由民主的堅持

外傳美國國務院次卿克拉奇 (Keith Krach) 將於9月17 日率團訪台，主持「台美經濟與商業對話」（US-Taiwan Economic and Commercial Dialogue）。對此，中國外交部發言人汪文斌9月14日主持例行記者會時堅決表示，停止台美往來以免嚴重損害中美關係和台海和平穩定。 台外交部發言人歐江安15日就此表示，中國大陸不能將他們的國家意願強加在台灣人民身上，「中方要改善兩岸關係，必須深刻理解台灣人民對自由民主的堅持」。

歐江安說，不論是特朗普（Donald Trump）政府對台灣七次軍售，或是美衛生部長阿扎爾（Alex Azar II）成為1979年來內閣層級最高的官員等一系列互動，台灣跟美國關係友好，立基於雙方有共享價值，那就是民主、自由、人權、法治理念，這是台灣人民的堅持，而「這其實也是兩岸關係今日出現緊張關係的癥結」，台灣人民的意願以及保衛家園的決心，中國一定要理解，中國不能將他們的國家意願強加在台灣人民身上。

歐江安說，台灣人民不分政黨，大家有個共同語言，就是台灣的自由民主，這是大家的共享價值，在這樣的共享價值之上，大家都彼此尊重，「中方要改善兩岸關係，必須深刻理解台灣人民對自由民主的堅持」。她稱，中方不尊重自己人民的自由，不尊重其他國家人民的自由，想要強加「一國兩制台灣方案」在台灣人民身上，不問台灣人民的意願，台灣人民非常介意，「這是兩岸的癥結」。

媒體問及，關於菅義偉當選日本自民黨總裁，會為台日關係帶來什麼樣的變化？歐江安則說，外交部有注意到菅義偉當選自民黨總裁，昨（9月14日）天第一時間就有表達祝賀菅義偉當選，接下來他們會依據日方的程序，推舉新的首相產生。她稱，菅義偉任日本官房長任內，多次表示台日共享民主法治等價值，強調台灣跟日本是重要的夥伴跟珍貴的朋友， 明確表達支持台灣參加世界衛生組織（WHO）等國際組織，日本自民黨跟台灣有深厚感情，也有長遠的交流歷史，也看到自民黨有青年局每年都會組團訪問台灣，對台灣友好，熱心促進台日的情誼，所以由衷期盼自民黨在菅義偉的領導下，能夠蒸蒸日上，台日關係更深化以及友好。