菅義偉就任日相　台總統府盼持續深化夥伴關係

日本在9月16日召開臨時國會，選出自民黨新任黨魁暨現任內閣官房長官菅義偉為第99任首相。 台灣總統府對此表示，總統蔡英文代表政府與人民對菅義偉表達祝賀，祝福日本政府能在菅義偉的領導下，順利推動各項國政，國家發展昌盛。台灣外交部也指出，已於第一時間代表蔡英文、台灣外交部長吳釗燮、台日關係協會會長邱義仁分別拍電祝賀。

圖為9月16日，新任自民黨總裁菅義偉接受國會投票當選新首相。（Reuters）

總統府發言人張惇涵表示，菅義偉過去數次公開支持台灣，肯定雙方共享自由、民主、人權、法治等基本價值，也曾倡議支持台灣加入國際組織，是台灣的重要國際友人。日台間往來密切，日本是台灣重要夥伴，台灣將持續推動與日本的多元合作，並持續深化台日友好的夥伴關係，期盼能共同增進台日人民福祉，並共同維護區域的繁榮發展與和平穩定。

張惇涵指出，蔡英文再次感謝甫卸任的日本前首相安倍晉三多年以來對台灣的支持，並由衷期盼安倍能夠靜養身體，早日恢復元氣。

蔡英文對菅義偉表達祝賀。（資料圖片／總統府）

此外，台灣外交部表示，菅義偉擔任日本內閣官房長官期間，大力襄助安倍推動友台政策，曾多次公開表示台日雙方共享自由、民主、人權、法治等基本價值，彼此是重要的夥伴與珍貴的友人，並表明支持台灣參與世界衛生組織（WHO），對台立場友好。

台灣外交部強調，台日雙方互為重要鄰邦，且同屬印太區域重要民主國家，樂見並期盼未來在既有良好基礎上，持續深化台日全方位實質合作伙伴關係，以維持印太區域的和平、繁榮及穩定。