美台軍售｜美高官訪台之際　美國據報將對台售巡航導彈等7種武器

在台媒傳出美國國務院次卿克拉奇（Keith Krach）或於9月17日訪台的消息之際，路透社9月16日報道，美國打算向台灣出售包括地雷、巡航導彈和無人機在內的多達7種主要武器系統。

報道引述四位消息人士稱，美國尋求向台灣一次性出售7種武器，這將是打破多年來慣例的罕見做法。以往美對台軍售總是「分散進行，並且謹慎規劃，以盡量使其與北京之間的緊張關係最小化」。

一位業內消息人士表示，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）將於本周向總統特朗普（Donald Trump）通報有關這些計劃的情況。部分交易是一年多前由台灣提出要求的，但直到現在才進入審批程序。美國國務院發言人拒絕置評。

升級版的美國空軍無人機「收割機」(Reaper)，能夠在天氣惡劣或着陸帶損壞的情況下，自動進入備用機場，並以更大的質量着陸。（AP）

文章稱，美國政府在2020年對中國的態度變得更為強硬，現「中美關係處於幾十年來的最低谷」。與此同時，蔡英文1月成功連任，把加強台灣防衛力量作為優先任務後，台灣的軍購企圖也更加強烈。

另外，據台媒《ETtoday新聞雲》9月10日報道，美國國務院次卿克拉奇（Keith Krach）或將於9月17日至19日訪台，主持「台美經濟與商業對話」（US-Taiwan Economic and Commercial Dialogue）。

對此，台灣外交部北美司長徐佑典9月15日表示，不方便透露相關細節。台灣外交部發言人歐江安9月10日回應媒體詢問時，未證實有關消息，僅說「雙方正在磋商中」。

針對美國多次向台灣出售武器的行為，中國大陸外交部發言人汪文斌8月7日表示，美國向台灣出售武器嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，中方對此堅決反對。

汪文斌表示，台灣問題事關中國主權和領土完整，涉及中國核心利益。中方維護自身主權和安全的決心堅定不移。中方敦促美方充分認清美售台武器問題的嚴重危害性，恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止售台武器和美台軍事聯繫，以免嚴重損害中美關係和台海和平穩定。