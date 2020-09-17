美國務次卿克拉奇抵台　藍委率眾到機場抗議美豬進口

美國國務院次卿克拉奇（Keith Krach）搭乘商務包機，於今日（17日）下午約5時21分飛抵台北松山機場；克拉奇此行是1979年以來，訪台層級最高的現任美國國務院官員。他將於明日（18日）與台灣總統蔡英文會面。 國民黨多名立委今日下午號召眾人到機場外抗議，表態反對含萊劑（瘦肉精）美豬進口。

美國國務院次卿克拉奇17日率團訪台，將展開一連串訪問行程。（中央社）

據台媒報道，克拉奇抵達時，美國在台協會（AIT）處長酈英傑（William Brent Christensen）、外交部政務次長曾厚仁、外交部北美司長徐佑典前往接機。

克拉奇17日至19日訪台期間，除了18日與總統蔡英文會面，還將與其他政府高層交流。美國國務院民主、人權暨勞工局助卿戴斯卓（Robert Destro）也隨團訪台，19日將與柯拉克一同出席前總統李登輝的告別追思禮拜。

美國衛生部長阿扎爾（Alex Azar）8月初訪台，他當時是1979年台美斷交後，訪台層級最高的美國內閣官員，今日抵台的克拉奇則是1979年後，美國官員訪台層級再創新紀錄。

國民黨台北市黨部今日與數名民眾赴松山機場抗議瘦肉精美豬進口。立委陳玉珍、葉毓蘭也到場聲援。葉毓蘭表示，阿扎爾日前來台，被視為台美關係升溫。沒想到走之後卻留下萊克多巴胺，出賣台灣人健康。因此要在在克拉奇來訪之際，代表台灣人民表達反萊豬進口的心聲，希望美方能聽到台灣人民心聲，後續台美經貿談判也能落實。

陳玉珍表示，國民黨非常歡迎克拉奇來台灣，但也要表達民眾憂心含瘦肉精美國豬肉進口後，會有危害健康之虞。

報道稱，藍營抗議團體一度進入機場航廈內向民眾宣導訴求，不過遭到機場保全制止，表明機場大廳內不得從事抗議活動。

（中央社）