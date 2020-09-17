美國務次卿克拉奇訪台　中國外交部：將做出必要反應

美國國務次卿克拉奇（Keith Krach）於9月17日至19日率團訪台，期間將出席李登輝追悼會。對此中國外交部發出警吿，稱將做出必要反應。

在9月17日的中國外交部例行記者會上，發言人汪文斌表示，中方已就此向美方提出嚴正交涉，要求美方慎重處理涉台問題，並稱中方將根據形勢發展做出必要反應。

他強調，中方堅決反對任何形勢的美台官方往來，這一立場明確、一貫。美方執意安排克拉奇訪台，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，助長「台獨」勢力的囂張氣焰，破壞中美關係和台海和平穩定，中方對此堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。

克拉奇此次訪台，將是華盛頓與台北自1979年斷交以來訪問台灣的最高級別美國國務院官員。同時，這也是繼美國衛生部長阿扎爾（Alex Azar）8月初訪台後，今年第二位造訪台灣的美國高階官員。

汪文斌表示，中方敦促美方充分認清枱灣問題的高度敏感性，恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，立即停止美台官方往來和提升實質關係，慎重處理台灣問題。

早前，國台辦發言人馬曉光9月16日對此回應稱，台灣問題是中國的內政，不允許外部勢力插手干涉。「民進黨當局不顧民意反對，為了政治目的執意開放有問題的美國農畜產品進口，損害島內民眾的健康福祉。現在又以此為投名狀，打着經濟商業的幌子，同美國發展官方關係，這隻會進一步任由美方宰割，衝擊島內市場，損害台灣民眾經濟民生利益。人為刀俎，民進黨當局甘當魚肉，台灣民眾要警惕。」