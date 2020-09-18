【美台軍售】CNN：特朗普政府將很快批准售台無人機和反艦導彈

美國有線電視新聞網（CNN）17日引述來自國會和行政部門的訊息，報導稱特朗普政府將很快同意對台重大軍售。

CNN報導稱，美國準備對台出售七項武器系統，一名國會助理表示，不清楚國會何時會正式收到通知。

一名美國官員指出，政府將很快正式宣布批准售台MQ-9B死神無人機（MQ-9 Reaper，原代號稱為「掠奪者B」（Predator B）），這款無人機、相關設備與計畫支持的經費估計約為6億美元（約合46.5億港元）；另外，此次軍售案將包括反艦導彈。

據了解，MQ-9是美國空軍第二代的戰鬥用無人機，前一代是MQ-1捕食者。相較於上一代無人機，MQ-9的載彈量與飛行時間更長，它的有效載荷達到1.6噸，可攜帶AGM-114地獄火飛彈、GBU-12型導引炸彈，以及GBU-38 聯合攻擊彈藥（JDAM）。

對於軍售案，美國國務院發言人表示，無法評論或證實任何尚未正式通知國會的軍售案。

早前，路透社曾稱，特朗普政府計劃向台灣出售7項武器系統，包括水雷、巡弋飛彈和無人機；這次包裹大筆軍售相當罕見，美國國務卿蓬佩奧預計本周向美國總統特朗普進行簡報。

而更早前，在8月，台媒曾引述台軍方人士透露，台軍將向美國採購岸置型機動魚叉反艦導彈，並指美方有望於總統大選前宣布相關軍售案。

對於路透社報導，台灣國防部16日指，這僅僅是「媒體自行臆測」，又表示，對於尚未正式定案軍購案，依慣例不予對外公開說明，凡美對台軍售案件，國防部均會在美正式知會國會時，即時向民眾說明。