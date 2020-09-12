批蔡政府躁進挑釁　台國安會前秘書長蘇起：大陸或「小打」台灣

近期解放軍軍機頻繁進入台灣西南海域，使中國大陸是否會啟動「武統」台灣的傳言甚囂塵上。9月12日上午，台灣「中華民國海洋事務與政策協會」主辦「戰略對話─台美中大未來論壇」。台灣前副總統呂秀蓮、台國安會前秘書長蘇起皆出席演說。 呂秀蓮演講中用「遠親近鄰」定位大陸和台灣關係。她說，北京應對全世界宣示從「一個中國」改為「一個中華」。 蘇起表示，台灣自今（2020）年8月起頻頻刺激中國大陸的各種作為，在美國總統大選過後，難保不會出現大陸對台灣「小打」的「非戰爭軍事行動」。

出席論壇的台灣前副總統呂秀蓮表示，台灣政治人物長久以來陷入「親美等於反中」、「親中必定反美」的邏輯中，她認為今後中美關係將如「龍鷹爭霸、一觸即發」，台海、東海、南海等「三海」局勢也會愈加緊張。

台灣前副總統呂秀蓮稱，除台海間的「小兩岸」之外，更應重視太平洋的「大兩岸」關係。（台灣「中華民國海洋事務與政策協會」提供）

呂秀蓮演講中提出，促成美國總統、國務卿、國防部長訪問台灣，台灣總統訪問華府，美軍機軍艦駐守台灣，世界各國修訂「一個中國」政策、承認台灣為主權國家或與台灣建交，雖然這些都是保障台灣安全的具體做法，但卻也是北京的紅線。

呂秀蓮認為，除了台灣與大陸之間的「小兩岸」，為了突破當前的困境，應該把目標放在太平洋兩岸的「大兩岸」上。倘若特朗普（Donald Trump）連任成功，就不該再窮兵黷武，應該組建「民主太平洋國協」（The Democratic Pacific Commonwealth，DPC），美國帶領享有共同儒家思想且科技發達的「民主國家」─台灣、日本、韓國，並以菲律賓、加拿大為支柱結盟。

在台海的「小兩岸」方面，呂秀蓮表示「遠親近鄰」就是當前兩岸關係的事實前提，倡議由中國大陸、台灣、西藏、新疆、蒙古、港澳、新加坡共同組建「中華邦聯」。雖然過去已有很多人主張，但如今時機已經到位，呼籲不要再製造敵意螺旋，從政治經濟文化社會全面檢討、思考、界定兩岸關係，讓中國大陸領導人改變對台灣的看法。她最後提到，戰爭沒有贏家，只有大輸家和小輸家的區別，呼籲台灣總統蔡英文召開「國是會議」促成藍綠合作對話，才能保護2,360萬台灣人的安全與尊嚴。戰爭無情、和平無價，想要預防戰爭，就要先投資和平。

蘇起則表示，自己的觀點較悲觀，台灣只有三個選擇：「鬥」、「拖」、「和」，而目前則是在「鬥」。他認為當前美中台格局的危險性歷來罕見，因為美國早已「心有餘力不足」，軍艦、飛彈、防空能力均不如中國大陸；美方也承認，如果兩岸開打，台灣在開戰初期就會變天，所以未來只取決於大陸打不打，而非美國救不救。

蘇起批評，如今蔡政府像是罹患躁鬱症，今（2020）年7至8月，綠營高度憂慮大陸會「先香港後台灣」，慌成一團；但到了8月以後，卻因為美國打「台灣牌」，興奮到彷佛撿到了機關槍，如美國衛生及公共服務部（HHS）部長阿扎（Alex Azar）訪問台灣，美宣布售台無人機，稱國務院次卿即將訪台，採購魚叉導彈，與索馬里蘭互設代表處，AIT處長出席金門活動，捷克眾議院議長維斯特奇爾（Milos Vystrcil）訪台，台灣護照改版，開放美國豬肉進口，以及針對陸生、小明、台灣愛奇藝等種種限制措施，都體現了急切與躁進。然而，日本東京大學教授松田康博近期也投書媒體呼籲，台灣應「冷靜的扼止」（Quiet deterrence），並「克制對中國大陸的挑釁言行」。

對於「武統台灣」的可能性，蘇起分析，蔡英文太過相信美國，美國要與中國大陸脱鈎，而台灣就與大陸脱鈎更徹底，但這樣的亦步亦趨卻只是東施效顰，後果會非常嚴重。他強調，過去台灣經常討論台海爆發大規模戰爭（大打），卻忽略了「小打」（教訓）的風險，也就是解放軍空軍退役少將喬良所稱的「非戰爭軍事行動」（Short of war），在當前的美中格局下，「小打」可能性已不下於「大打」。蘇起呼籲蔡英文應該研擬因應、防範大陸「小打」的劇本，切不可繼續躁進，才能確保台灣安全。