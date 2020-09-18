解放軍台海演練18架戰機逼近台領空　台軍機升空應對防空導彈追監

美國國務次卿克拉奇（Keith Krach）正在台灣訪問，他是美台自1979年斷交後，41年來訪問台灣最高級別美國國務院官員。與此同時，據外電報道，美國即將向台灣推出新一輪軍售，並且是罕見地涉及多達7種主要武器系統。 大陸國防部表示，今天（18日）開始，解放軍東部戰區在台海附近組織實戰化演練，這是針對當前台海形勢，維護國家主權和領土完整所採取的正當必要行動。 據台灣空軍司令部消息，今天早上解放軍共派出2架轟6轟炸機、8架殲16戰鬥機、4架殲11戰鬥機，以及4架殲10戰鬥機，共計多達18架軍機，並且有部分軍機逾越海峽中線以及闖入台灣西南空域。台灣空軍隨後以派遣空中巡邏及緊急起飛等兵力應對、廣播驅離，並以防空導彈追監。

台軍公布解放軍軍機的飛行路線圖。（台灣國防部）

據台媒此前報道，解放軍軍機陸續出現在台灣西南、西部、北部及西北空域，以致台灣空軍一小時內連續發出24次廣播驅離。報道提到，根據航空軌跡及廣播紀錄，台軍自7時16分起，一小時內接連發出廣播，涉及西南空域、西部空域、北部空域、西北空域，解放軍的飛行高度分別為5700米、7500米、6300米、7000米、8400米。報道又稱，廣播內容一度出現「接近我領空」，而非慣用的「空域」或「ADIZ」，屬相當少見狀況。

台媒拍台軍在一小時內接連發出多達22次廣播，驅離逼近的解放軍軍機。（自由時報）

台軍公布近距離拍攝到的解放軍轟6轟炸機的照片。（台灣國防部）

中國國務院新聞辦公室於今天（18日）發表《中國軍隊參加聯合國維和行動30年》白皮書，並于上午10時舉行新聞發佈會。發佈會上，有記者提問，近期美台互動頻繁，解放軍是否有進一步行動？國防部新聞發言人任國強大校表示，今天開始，中國人民解放軍東部戰區在台海附近組織實戰化演練，這是針對當前台海形勢，維護國家主權和領土完整所採取的正當必要行動。

他說，台灣是中國領土神聖不可分割的一部分，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉，近期，美國和民進黨當局加緊勾連，頻繁製造事端，無論是以台制華，還是挾洋自重，這都是癡心妄想，註定是死路一條，玩火者必自焚。

國防部新聞發言人任國強大校表示，今天開始，中國人民解放軍東部戰區在台海附近組織實戰化演練。（資料圖片）

他表示，中國人民解放軍有堅定的意志、充分的信心、足夠的能力挫敗一切外部勢力干涉和台獨分裂行徑，堅決捍衛國家主權和領土完整。

另據「東部戰區」微信公眾號在周五發布的消息，解放軍東部戰區組織海空兵力，在台灣海峽進行戰備警巡和海空聯合演練，檢驗多軍兵種一體化聯合作戰水平。

（綜合報道）