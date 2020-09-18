國防部回應近期美台互動：今起東部戰區在台海附近組織實戰化演練

美台近期互動頻繁。繼美國衛生部部長阿扎爾之後，美國國務次卿克拉奇（Keith Krach）也訪問台灣，成為41年來訪問台灣的最高級別美國國務院官員。此外，據路透社及CNN報導，美國政府將向台灣出售武器。 中國國防部18日表示，解放軍東部戰區在台海附近組織實戰化演練，這是針對當前台海形勢，維護國家主權和領土完整所採取的正當必要行動。

中國國務院新聞辦公室於今天（18日）發表《中國軍隊參加聯合國維和行動30年》白皮書，並于上午10時舉行新聞發佈會。發佈會上，有記者提問，近期美台互動頻繁，解放軍是否有進一步行動？

國防部新聞發言人任國強大校表示，今天開始，中國人民解放軍東部戰區在台海附近組織實戰化演練，這是針對當前台海形勢，維護國家主權和領土完整所採取的正當必要行動。

解放軍今年已經在台海周邊舉行多次演練。（資料圖片）

他說，台灣是中國領土神聖不可分割的一部分，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉，近期，美國和民進黨當局加緊勾連，頻繁製造事端，無論是以台制華，還是挾洋自重，這都是癡心妄想，註定是死路一條，玩火者必自焚。

他表示，中國人民解放軍有堅定的意志、充分的信心、足夠的能力挫敗一切外部勢力干涉和台獨分裂行徑，堅決捍衛國家主權和領土完整。