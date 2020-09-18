解放軍18架戰機逼近台灣　台媒：九六台海危機後大陸最激烈挑釁

美國國務次卿克拉奇（Keith Krach）正在台灣訪問，他是41年來訪問台灣最高級別美國國務院官員。除此之外，美國據報將向台灣推出新一輪軍售，罕見地涉及多達7種主要武器系統。 大陸則宣布解放軍東部戰區今日（18日）起在台海附近組織實戰化演練，據台媒報道，解放軍18架戰機從台灣西南、西部、西北和北部四個方向逼近台灣，部分軍機甚至逾越海峽中線，可以看作九六台海危機後，大陸在當面海峽中線所採取最激烈的挑釁作為。

台軍公布解放軍軍機的飛行路線圖。（台灣國防部）

據台媒報道，解放軍軍機上午陸續出現在台灣西南、西部、北部及西北空域，以致台灣空軍一小時內連續發出24次廣播驅離。報道提到，根據航空軌跡及廣播紀錄，台軍自7時16分起，一小時內接連發出廣播，涉及西南空域、西部空域、北部空域、西北空域，解放軍的飛行高度分別為5700米、7500米、6300米、7000米、8400米。報道又稱，廣播內容一度出現「接近我領空」，而非慣用的「空域」或「ADIZ」，屬相當少見狀況。

台灣空軍司令部下午發布解放軍機動態，指大批軍機再度侵入台灣西南空域防空識别區，其中12架甚至先後跨越西北空域的台海中線。台灣國防部其後證實，不止解放軍機跨越台海中線，解放軍艦艇也進入海峽中線以西活動，台軍包括飛彈、偵巡艦艇、空軍聯隊均提升戰備，在基隆擔任緊急待命任務的成功艦也奉令出航因應。

台軍公布近距離拍攝到的解放軍轟6轟炸機的照片。（台灣國防部）

台灣國防部今日仍進行漢光36號演習兵棋推演，國防部長嚴德發與參謀總長黃曙光因解放軍機艦狀況，均離席進入衡山指揮所坐鎮。台媒《聯合新聞網》指，這是1996年台海危機後，解放軍在當面海峽中線所採取最激烈的挑釁作為。

報道稱，台方研判，此舉是大陸有計劃性、針對性、實戰化戰訓的挑釁作為，與以往不同，這次屬於蓄意騷擾。但解放軍地面部隊並無異常集結，台方雖提升「部分」戰備，包括飛彈、空軍聯隊與海峽偵巡，仍依不挑釁、不怯敵、避免擦槍走火原則應處狀況，不希望誤解造成兩岸情勢不預期的反應。

台灣國防部表示，解放軍各項跨越海峽中線，進行軍事恫嚇的行為，已經嚴重破壞兩岸關係、衝擊區域和平穩定，並引發國際社會的不滿。呼籲對岸應該要有所節制，不要升高區域的情勢。

大陸國防部則表示，解放軍東部戰區在台海附近組織實戰化演練，這是針對當前台海形勢，維護國家主權和領土完整所採取的正當必要行動。



此外，大陸外交部發言人汪文斌今日也回應稱，任何以台制華、挾洋自重的企圖，都註定是死路一條。他強調，大陸有堅定的意志、充分的信心和足夠的能力挫敗一切外部勢力干涉和台獨分裂行徑，堅決捍衛國家的主權和領土完整。

（綜合報道）