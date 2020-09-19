台積電斷貨華為後　張忠謀隨蔡英文宴請美「第二供應鏈」舵手

台灣總統蔡英文在9月18日於官邸宴請訪台的美國務次卿克拉奇（Keith Krach）及隨行訪賓。由於克拉奇是美國 「經濟繁榮網絡」（Economic Prosperity Network，EPN）的主責人，而EPN的目標就是創造「中國以外的第二供應鏈」，令外界格外關注克拉奇訪台是否將談及台灣與EPN之間的關係。而此次蔡英文官邸晚宴嘉賓名單中，也赫見台積電創辦人張忠謀的身影，在台積電斷貨華為之際，張忠謀又陪着蔡英文見克拉奇，替中美科技脱鈎與台灣站隊的話題，留下不少想象空間。

台積電創辦人張忠謀去年底曾經表示，「世界已不再安寧，台積電將會是地緣政治家的必爭之地」。（台灣總統府提供）

在晚宴過程中蔡英文首先感謝克拉奇上任以來，對促進台美關係的卓著貢獻，期盼未來台美雙方共同努力，持續為維護印太地區的和平穩定及繁榮發展帶來積極正面效益。同時蔡英文也由衷感謝克拉奇訪台參加李登輝的追思吿別禮拜。

根據台灣總統府提供的名單，此次台灣方面與會成員包括台國安會秘書長顧立雄、台行政院副院長沈榮津、台外交部長吳釗燮、台經濟部長王美花、台行政院政務委員鄧振中。而台積電創辦人張忠謀則是唯一獲邀的民間企業人士。

美國方面的與會成員方面，還包括美國在台協會（AIT）台北辦事處長酈英傑（Brent Christensen）、國務院民主、人權暨勞工局助卿戴斯卓（Robert Destro）、商務部主管全球市場助理部長史宜恩（Ian Steff）、國務院全球婦女議題無任所大使柯莉（Kelley Currie）、前國防部印太安全事務助理部長薛瑞福（Randy Schriver）、美國在台協會華府總部貿易暨商務事務資深顧問洪士杰（Jeffrey Horwitz）。

台積電創辦人張忠謀陪同蔡英文宴請美國國務次卿克拉奇（左1），台灣有黨政人士聲稱，台灣把各國高科技供應鏈最想見的張忠謀請上餐桌是「傑出的安排」。（台灣總統府提供）

台媒《中央社》也引述台灣黨政人士的看法進行報道，該黨政人士解讀，此次台灣把各國高科技供應鏈最想見的張忠謀請上了蔡英文官邸的餐桌，和美次卿一同晚餐，可說是「傑出的安排」。