李登輝追思告別禮拜新北舉行　蔡英文頒褒獎令讚「時代的創造者」

台灣前總統李登輝7月30日去世，享年98歲。李登輝追思告別禮拜今天（19日）於新北市淡水真理大學大禮拜堂舉行。 台灣總統蔡英文對李登輝頒發褒獎令，並在追思文中表示，李登輝是「時代的創造者」，並稱李登輝把民主和自由留給台灣，這樣的精神，將會引領一代又一代的台灣人民，通過重重考驗。

在追思告別禮拜前，移靈車隊將於8時35分從翠山莊出發，在9時20分抵達真理大學大禮拜堂會場。

追思告別禮拜於上午9時30分開始，按基督教禮拜程序，蔡英文親自頒贈褒揚令給家屬代表、李登輝女兒李安娜，台副總統賴清德率五院院長進行慰靈暨覆蓋國旗儀式，接著進行禮拜程序。移靈及啟靈儀式時，鳴放矧砲21響，移靈車隊隨後至淡江中學進行最後巡禮。

蔡英文在追思文中提到，李登輝是時代的開創者，「李前總統的一生，是一部台灣近代史的縮影，他經歷過殖民統治、走過威權時代，在台灣民主化的過程中，成為了關鍵人物。」「他的離開，也代表著台灣人的故事，即將翻開下一頁篇章，走過悲情、迎向新生。」蔡英文說，雖然李登輝已經離世，但他把民主和自由留給台灣，這樣的精神將會引領一代又一代的台灣人民，通過重重考驗，追求「生為台灣人的幸福」。

據悉，今天出席禮拜者包括美國國務院次卿克拉奇（Keith Krach）、美國在台協會台北辦事處處長酈英傑（Brent Christensen）、日本前首相森喜朗，以及40位駐台使節。日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰宣讀日本前首相安倍晉三悼詞，表達對李登輝促進台日友好的感謝；此外，十四世達賴喇嘛也透過影片表達對李登輝的追思。