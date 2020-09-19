【銅鑼灣書店】林榮基晤訪台美官員　稱對方表達協助在台港青意願

台灣新聞
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台灣傳媒報道，跟隨美國國務院次卿克拉奇（Keith Krach）一同到訪台灣的國務院民主、人權暨勞工局助卿戴斯卓（Robert Destro）等多名官員，周五（18日）與銅鑼灣書店店長林榮基等在台灣的香港及中國大陸維權人士見面。

林榮基在周六（19日）受訪時透露，與美國官員的會晤中，對方有表達對港人提供協助的意願。

美國國務院次卿克拉奇訪問台灣。（美聯社）

據了解，除了林榮基外，八九學運領袖吾爾開希，以及滯留台灣的中國基督教家庭教會「秋雨之福」會友廖強一家等人，亦有與美國官員會面。

林榮基《中央社》訪問時透露，他在與美國官員會晤時有提到，部分在台灣的香港青年，可能會因為生活困難，萌生前往美國的想法，故希望美國政府可以提供協助。林榮基說指，對方有表達協助意願，但未有進一步說明具體情況。

另一方面，吾爾開希在社交平台上發文，稱與克拉奇的會晤內容，還包含新疆、西藏等議題，以及呼籲美國要更加尊重台灣。

吾爾開希（左）與克拉奇合照。（美聯社）

此外，陸委會副主委邱垂正與港澳處長杜嘉芬，在周五上午連袂抵達克拉奇等人下榻的酒店，據報是要與對方就香港來台示威者相關安置問題交換意見，其中包括他們是否能轉往美國的可能性。

（中央社）

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