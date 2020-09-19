【銅鑼灣書店】林榮基晤訪台美官員　稱對方表達協助在台港青意願

台灣傳媒報道，跟隨美國國務院次卿克拉奇（Keith Krach）一同到訪台灣的國務院民主、人權暨勞工局助卿戴斯卓（Robert Destro）等多名官員，周五（18日）與銅鑼灣書店店長林榮基等在台灣的香港及中國大陸維權人士見面。

林榮基在周六（19日）受訪時透露，與美國官員的會晤中，對方有表達對港人提供協助的意願。