解放軍再派19架軍機逼近台灣　台空軍：以防空飛彈追蹤監控

根據台灣空軍司令部發布的解放軍軍機動態，大陸昨日（18日）派出18架軍機從四個方向逼近台灣後，今日（19日）又派出19架軍機「逾越海峽中線」並進入台灣西南及西北空域。 台空軍表示，已派遣空中巡邏及緊急起飛等兵力應對、廣播驅離，並以防空飛彈追蹤監控。

9月19日上午共有19架解放軍軍機逾越海峽中線並進入台灣西南及西北空域。（台灣國防部）

台灣國防部今日上午發布「解放軍逾越海峽中線及進入台西南空域活動情況」，指解放軍當日派出12架殲16機、2架殲10機、2架殲11機、2架轟6機和1架運8反潛機。

台國防部指出，大陸連續2天逾越海峽中線，「侵犯台灣主權的挑釁行為已嚴重破壞台海及區域和平穩定現狀，國防部對此表達嚴正譴責，並呼籲北京當局自製，懸崖勒馬，不要成為麻煩製造者，應共維台海與印太區域和平與安全。」

台軍公布解放軍軍機9月18日的飛行路線圖。（台灣國防部）

據悉，美國國務次卿克拉奇（Keith Krach）正在台灣訪問，他是41年來訪問台灣最高級別美國國務院官員。除此之外，美國據報將向台灣推出新一輪軍售，罕見地涉及多達7種主要武器系統。

大陸則宣布解放軍東部戰區自昨日起在台海附近組織實戰化演練，據台媒報道，昨日解放軍18架戰機從台灣西南、西部、西北和北部四個方向逼近台灣，部分軍機甚至逾越海峽中線，可以看作九六台海危機後，大陸在當面海峽中線所採取最激烈的挑釁作為。

大陸國防部表示，解放軍東部戰區在台海附近組織實戰化演練，這是針對當前台海形勢，維護國家主權和領土完整所採取的正當必要行動。

（綜合報道）