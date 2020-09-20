台媒：台軍2架戰機升空驅離解放軍戰機　反被6架殲16包夾

美國國務院次卿克拉奇（Keith Krach）在台灣訪問期間，解放軍東部戰區上周五（18日）起在台灣海峽展開實戰化演練，當日出動18架軍機從四個方向逼近台灣，上周六（19日）又派出19架軍機進入台灣西南及西北空域。 台灣《中視新聞》19日獨家報道稱，台軍2架IDF戰機在升空驅離解放軍軍機時，反遭解放軍6架殲16戰機包夾。報道又指，台灣空軍並未否認事件，只強調事涉軍事，不予評論。

報道稱，解放軍軍機19日再度越過台海中線，台灣空軍北部清泉崗基地派出2架「經國號」IDF戰機，緊急起飛進行廣播驅離，但卻反遭解放軍6架戰機「包夾」。台媒認為解放軍的6架戰機為殲16，但目前官方尚未證實。

IDF戰鬥機（Indigenous Defence Fighter，又稱：自製防御戰機），是台灣在美國技術協助下設計開發的一種輕型超音速噴氣式戰鬥機，具備視距外作戰能力。IDF又稱F-CK-1戰鬥機，俗稱「經國」號戰鬥機，用以紀念蔣經國。在台灣空軍的規劃下，IDF戰鬥機與向法國採購的幻影2000-5戰鬥機及向美國採購的F-16A/B戰鬥機，構成台軍防衛台海制空權的主力，其中IDF戰鬥機負責中低空防禦及部分對地攻擊任務。

報道又指，台灣空軍並未否認事件，只強調事涉軍事，不予評論。

《中視新聞》引述台灣專家分析稱，解放軍軍機透過縱深上下夾擊IDF。而台軍戰管當下要求IDF戰機向北、向南採用機動動作方向，逆勢擺脫夾擊。

台軍IDF戰鬥機負責中低空防禦及部分對地攻擊任務。（網上圖片）

台空軍前教官：解放軍「包夾」是為擺脫導彈追蹤

台灣前空軍飛行教官于皓偉接受《中視新聞》訪問表示，IDF可以透過「桶滾」、立體上下等動作，變化動位能來應對；而解放軍軍機則是為了擺脫台軍地面導彈部隊的追蹤鎖定，才採用了包夾的動作，與台軍軍機近距離接觸，令台軍的地面導彈部隊不敢開火，避免爆炸碎片傷及己機。

《中視新聞》稱，兩軍對峙日趨白熱化，雙方都得高度克制才能避免擦槍走火。

（《中視新聞》）