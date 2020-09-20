台北車站大廳驚見民眾除罩聚餐飲酒遭轟　台鐵只能柔性勸離

受到新冠肺炎疫情影響，台北車站自2月底開始，禁止車站大廳席地群聚，並停止租借場地。後疫情好轉於6月7日解除「禁坐令」，又恢復以往民眾席地而坐情形，不過近兩周假日，車站大廳不但人群滿滿席地而坐，今天（19日）還有大批民眾不戴口罩，聚餐吃喝。對此台鐵只能柔性勸導遵守防疫規定。

據中央社報道，有台灣民眾在網上貼出今天台北車站大廳的照片，除了不少疑似外籍勞工席地而坐外，有人圍坐聚餐吃吃喝喝，貼文民眾質疑「台北車站大廳是可以野餐了嗎？也太誇張了」。貼文引發網友炮轟：「吃東西真的有點離譜耶！還一箱啤酒」、「哪天開放烤肉煮火鍋都不意外」，同時網友質疑此舉會成為防疫破口，支持開放民眾席地而坐的交通部長林佳龍也遭網友們批評。

有台灣網民目擊一群外籍人士竟未戴口罩公然聚餐，不但地板放滿各式食物，甚至還有啤酒罐，讓他傻眼直問「現在台北車站大廳是可以野餐了嗎」？（爆廢公社二館）

台鐵回應，為維持台北車站中央大廳防疫措施，已持續在人潮聚集的假日期間，針對未能維持室內社交距離且未戴口罩的情形，會同鐵路警察及外語志工進行柔性勸導及管制措施。

台鐵說，今天台北站值班站長協同外語志工，一整天隨時至車站大廳進行防疫新生活柔性勸導，落實防疫新生活運動規定，針對中午在大廳群聚飲食的行為，下午已協同鐵路警察針對聚集飲食的行為，採取加強勸導及勸離，至下午4時已無聚眾飲食的情況。

台北車站大廳傍晚群聚人潮已散去。（網上圖片）

台鐵表示，台北站會持續會同路警針對未符合防疫新生活措施規定情形，加強勸導及勸離等管制作為，絕不使台北大廳成為防疫破口。

因應新冠病毒疫情，台鐵2月底起，禁止民眾在台北車站大廳禁席地而坐，同時停止租借舉辦活動，原擬永久禁坐，因引起爭議，7月中以微笑地貼展現包容，台北車站大廳恢復公共使用及租借，但提醒民眾保持社交距離等相關防疫規定。

（中央社、東森新聞雲）