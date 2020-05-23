台官方禁台北車站「席地而坐」　約500人聚集抗議爭「坐地權」

「台北車站」是北台灣交通動脈主要交會點。早前因為新冠肺炎疫情，台灣鐵路管理局下令禁止在車站大廳席地而坐，甚至後來台灣官方更有意永久禁止坐地行為。對此，台灣有網友號召眾人在5月25日「坐爆」表達爭取「坐地權」的訴求，這場活動最後吸引約500人參與。 此外，因「港版國安法」的關係，現場也有聚集部分挺港人士拉起「光復香港」橫幅，呼籲支持香港。

台北車站大廳是否開放民眾席地而坐引發討論，台灣網友號召眾人前去坐爆台北車站，傳遞希望能夠開放的訴求。從畫面可看出，也有「挺港」人士到場，傳遞香港議題。（中央社）

新冠肺炎疫情爆發後，為避免群聚感染，台北車站大廳2月底起禁止民眾席地而坐，也暫停舉辦活動。至於疫情後能否再開放，各界有不同意見。有網民共同發起今天坐爆台北車站活動，邀請支持台北車站開放的民眾，今天中午12時以後，可以自發性的到台北車站大廳席地而坐，或參與各項活動。

據《中央社》報導，有參與者表示，這次活動沒有任何主辦人，所有人都是自主響應發起，他也是在網路上看到後，認為應對所有人開放的空間，才是對弱勢者最友善的社會安全網。

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此次民眾爭取台北車站「坐地權」，恰巧碰上「港版國安法」議題，使得前來台北車站靜坐的民眾中，出現部分「挺港」人士拉起「光復香港」、「時代革命」等橫幅，表達對香港的聲援。不過，對於挺港人士，有網民表示理解支持，也有人對「挺港」的畫面出現在台北車站表達不滿，認為假借香港名義企圖一石二鳥。

台北車站大廳坐滿人群的景象到底屬不屬於「多元文化」，近年來不斷引起各方爭論。台灣鐵路局也曾表達無奈，強調一直收到民眾投訴，認為車站是給人經過的地方，不是聚集的地方，人群聚集在大廳坐下會引發動線障礙、阻礙旅客往來等。另外近年來台灣移工人數增長，許多移工假日會到台北車站聚集，甚至舉辦「開齋節」，增加了「族群」的維度，使得台北車站坐地權的議題更顯複雜，該如何處理，考驗着官方的智慧。