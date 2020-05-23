台北車站大廳能否席地而坐　延宕十年的難題

台北車站大廳不設座位，因此最近10年來常常可見民眾席地而坐，成為車站一景，但這樣的情況在新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情爆發後已不復再見。

台灣鐵路管理局周一（18日）傳出決議，將會永久禁止開放台北車站大廳席地而坐的行為，還特地強調外籍勞工如有群聚需求必須移到室外。不過，當天下午交通部長林佳龍就率先指示台鐵，應該有條件開放大廳空間。到了5月20日，交通部繼續表示，未來不會永久禁止開放大廳供民眾坐下。

不只是交通部反對台鐵的「永久禁坐」，連台北市長柯文哲都在Facebook發文表示：「只強調管理方便，常常成了壓抑多元的殺手。」認為當初台北車站大廳把椅子拆掉，是因為要驅趕睡在椅子上的露宿者，結果讓旅客沒有地方休息，只能坐在地上；如果以後永久禁止坐下，看起來或許整齊多了，但也變得單調。

昔日，外籍勞工在特殊慶典日，會到台北車站大廳席地而坐舉辦活動。（中央社）

其實，台北車站大廳坐滿人群的景象到底是「多元文化」還是「醜陋景觀」，多年來都不斷引起激烈爭論。台鐵表示，一直都有民眾投訴，認為車站是給人經過的地方，不是聚集的地方，而且人群聚集在大廳坐下會引發活動路線的障礙、阻礙旅客往來等等。

而且，近20年來台灣外籍勞工數量不斷增長，許多外籍勞工放假時會到台北車站聚集，人潮越湧越多，甚至舉辦伊斯蘭教的開齋節，引發許多側目。許多民眾抗議，外籍勞工要聚集應該去公園，不應該佔據室內空間，但這種主張卻引發種族歧視的指責，讓問題更加複雜化。

時間回溯到2011年，當時台北車站大廳改建時，順道把一樓大廳原有的候車座位拆除，空出了一大片地板。台鐵的說法是，因為長年來有遊民佔據座位，管理不易且民眾多次檢舉，因此直接拆除座位。

台交通部長林佳龍表示，台鐵應該有條件開放大廳空間。（資料圖片／洪嘉徽攝）

其實仔細一想就知道這說詞漏洞百出。無家可歸的遊民席地而睡本來就是常態，事實上就算2020年的現在，台北車站門口或是地下街也是常有遊民席地而睡，如果遊民之前會睡在大廳椅子上，何以拆除椅子後就不會直接睡在大廳地板上？事實上當時台鐵就被社會運動團體批評，只是想把乘客趕到二樓的美食街消費而已。

2012年，台鐵大廳空出來一年後，大廳逐漸產生席地而坐的現象，往來旅客、學生、老人、親子家庭都有，而外籍勞工因為人數漸多，其陌生的臉孔和語言都引發了側目。當時台鐵就一度以外籍勞工佔據車站大廳為由，在大廳拉起紅色封鎖線，不允許進入。

但是這種「因為人群聚集在大廳會影響旅客活動路線，所以乾脆不許任何人進入大廳」的荒謬邏輯，不但引起社會團體抗議，更因為不久後台鐵就出借大廳給文化部辦理跳舞活動而飽受批評，認為是「只許部長跳舞，不許民眾坐下」，台鐵因此很快將封鎖線後撤除。到了2013年，台北市政府和台鐵還特地協助聚集外籍勞工在車站大廳慶祝開齋節，作為「友善多元文化」的宣傳。

2020年2月29日，台鐵以防治疫情為由，公吿禁止旅客停留在大廳中，也是變相禁止了民眾席地而坐。但是到了5月，台灣疫情趨緩，許多公共設施不但沒有關閉，酒店、舞廳等設施也陸續開放，台鐵陷入尷尬局面：如果在疫情過後繼續禁止民眾停留，不但失去大義名分，若是之後應對不當，還會重新招致「雙重標準」、「圖利廠商」甚至是「種族歧視」的指責。

然而，不可否認的是，台灣確實存在一股對外籍勞工佔據車站大廳感到不滿的聲音，希望「眼不見為淨」、「外籍勞工去公園」等等。而台鐵為了管理群聚在大廳的人數，也會增加不少負擔。但是誠如柯文哲所說，如何兼顧「管理」與「開放」，不但考驗主事者的智慧，也是台北作為先進城市的試金石。