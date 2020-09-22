台媒：全台戰機清晨無預警操演　模擬「制敵空襲」

據台灣《中國時報》消息，大陸軍機連續四天在台灣西南空域與西北角台海中線附近進行演練，尤其在18、19日，罕見的動用大部隊空中兵力以及較少出現的大批新一代殲16戰機，期間數度越過海峽中線，一度飛到距離台灣海岸線37海里處。為加強反制， 台灣空軍今天（22日）無預警進行「聯翔操演」，全台戰機在清晨5點半紛紛緊急起飛模擬反應接戰與制敵空襲。

今天清晨5點半，台灣各基地戰機紛紛緊急升空，台軍在澎湖駐防的「天駒部隊」也在清晨出動4架戰機進行攔截演訓。

據稱，「天駒部隊」的飛機將近2小時落地後，又接著批2架次升空，讓澎湖地方民眾相當好奇。其餘基地戰機也都在清晨同時進行這項操演。此外，屏東6聯隊今天上午還特別公開進行一場P-3C反潛機的反潛掛彈操演。

台軍IDF戰機。（網絡圖片）

據悉，台空軍「聯翔操演」主要是由花蓮與嘉義F-16戰機扮演假想敵，模仿解放軍在戰時對台可能空襲航線飛行，以無預警方式測驗防空部隊反應，測試全台陸、海、空部隊防空、制空臨戰演練與應變能力。

《中國時報》指，為實際擬真狀態，因此這項演習都選擇在清晨5點半到8點以前進行。花蓮基地8架F-16戰機一起飛後就往北，測試東部外海航行的偵巡艦進行空襲，測試艦隊防空備戰演練。接著再轉往蘇澳、基隆軍港與台北盆地，對各型飛彈陣地進行防空測試，接著轉往新竹空軍基地測試基地防空，檢視幻象戰機緊急起飛接戰反應時間。

嘉義水上基地的F-16則對台中清泉崗、台南及屏東基地進行防空與緊急起飛測試；同時針對南部地區的的天弓、愛國者飛彈陣地，以及台灣海峽上的偵巡艦進行防空測試。

美國國務院次卿克拉奇（Keith Krach）在台灣訪問期間，解放軍東部戰區18日起在台灣海峽展開實戰化演練，當日出動18架軍機從四個方向逼近台灣，19日又派出19架軍機進入台灣西南及西北空域。台空軍軍機18日升空應對，並告知解放軍「已飛過海峽中線」，解放軍飛行員強硬回應指「沒有海峽中線」。