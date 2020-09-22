蔡英文視察澎湖　駐軍展示「萬劍彈」　台媒指可攻擊大陸沿海機場

台灣總統蔡英文在9月22日赴澎湖視察駐防在馬公基地的台空軍IDF經國號戰機「天駒部隊」，以及台海軍「海軍146艦隊」。視察過程中，蔡英文稱讚天駒部隊訓練有素，是可以守護區域和平的「鋼鐵勁旅」；蔡英文也勉勵海軍146艦隊上下一心，再大的風浪台灣都可以克服。 另外，此次澎湖馬公機場的IDF戰機也展示「肌肉」，首次在澎湖亮相了由台灣中科院研發配掛於IDF的「萬劍彈」。中央社報導指，萬劍彈可從台灣海峽中線附近「向福建、廣東等地區機場投射造成癱瘓與破壞」。

蔡英文此行先在澎湖馬公機場慰勉台灣空軍「天駒部隊」，蔡英文強調台軍官兵「絕對是一支有能力也有決心，可以捍衛國土、守護區域和平的鋼鐵勁旅。」 蔡英文對天駒部隊官兵表示，面對近日共機繞台的挑釁，身處澎湖第一線空防的各位勤務更加繁重，但也因為有各位24小時輪班，全副武裝在警戒室待命，才能在狀況來臨時的五分鐘內升空應對捍衛領空。

蔡英文說，自己對天駒部隊有信心，訓練有素的空軍弟兄姊妹，一定能扛起這個重責大任，她也說，「因為身為中華民國的空軍，我們怎麼可以讓別人在自己的領空上耀武揚威。」

蔡英文視察「海軍146艦隊」時也登上配屬於該艦隊的「子儀艦」，由於日前子儀艦接獲緊急任務，必須即刻出海，原本訂好的飲料來不及照約定領取，蔡英文此行還特地到當時接訂單的飲料店，購買150杯冬瓜檸檬慰勞赴子儀艦慰勞官兵，蔡英文對艦上官兵說，「把遲到的飲料帶過來了，希望大家稍作休息後，能保持高昂士氣，繼續捍衛海疆。」

台灣海軍子儀號巡防艦。（網絡圖片）

另一方面，本次蔡英文赴馬公機場視察天駒部隊，據中央社報道，現場機棚裏的IDF戰機除展示天劍二、響尾蛇導彈外，也首次在澎湖空防前線亮相由台灣中科院研製的萬劍彈（視距外反跑道集束巡弋彈）。萬劍彈是目前台灣空軍戰機所配掛射程最遠的集束炸彈，據稱，其可從海峽中線附近向福建、廣東等地區機場投射，以多彈頭對特定區域實施破壞與癱瘓。

中央社稱，萬劍彈是目前台灣空軍戰機配掛射程最遠的集束炸彈，具部分巡弋飛彈功能，可從海峽中線附近投射，對福建、廣東等地區敵軍機場、部隊集結區、裝卸區、或陣地、登陸船團等，以多彈頭對特定區域實施破壞與癱瘓，是台軍「重層嚇阻」戰略的重要武器裝備。