馬英九強調台海若有戰事美不會援台　民進黨批恫嚇台灣人民

針對兩岸關係與台灣安全，馬英九日前於台灣中正大學演講時表示，「身為總統，應該吿訴老百姓戰爭不會發生。」他也認為，台海若發生戰事，美國援助台灣的機會不大。對此，民進黨今天（23日）批評馬英九，「再度與中共沆瀣一氣，說出恫嚇台灣人民的發言」，這樣跟世界民主浪潮逆勢而行的行徑，難怪2012年《經濟學人》和2015年《時代雜誌》等國際期刊，會給馬英九負面的「國際認證」。

這個「國際認證」民進黨雖未講明，但只要上網查就知道，2012年《經濟學人》對馬英九的評價，直接在標題上貶為「笨蛋（bumbler）」，而2015年《時代雜誌》則給馬英九「無用之人（cipher）」的評價。

周江傑強調，「台灣作為民主國家，台海領空與領海絕對是不容妥協的主權範圍」。（多維新聞）

民進黨發言人周江傑表示，遺憾看到曾為「中華民國」三軍統帥的馬英九，繼先前說出「首戰即終戰」、「美軍不會來」等唱衰台灣、貶低台灣軍隊戰力的言語，再度與中共沆瀣一氣，說出恫嚇台灣人民的發言。他指出，這段時日以來，中共不斷利用大規模軍演，頻繁以解放軍軍機穿越「海峽中線」，進行擾台的挑釁行為，這不但是嚴重的破壞台海現狀，更造成區域安全穩定的危害，「台灣作為民主國家，台海領空與領海絕對是不容妥協的主權範圍」，捍衛國家與人民安全，始終秉持「不求戰，不畏戰」的立場，但千萬不要低估台灣人民「捍衛國家」的決心。

周江傑說，對於馬英九這樣不斷釋出貶低台灣軍隊戰力和挑撥台美關係的訊息，不只是民進黨不會認同，更不會被台灣人民所接受。他反問國民黨，馬英九的說法難道就是國民黨當前的立場嗎？他說， 「馬英九若一再做出傷害台灣人民情感、背棄台灣民意的言行，只會讓人反感而且也愧對台灣人民曾經交付與你的責任」。

中國外交部指台灣海峽中線不存在，馬英九9月22日上午出席活動，會前受訪時表示，他不認同中方的「台海無中線」說；也許雙方都不想真正進入戰爭狀態，一旦擦槍走火，恐怕就難以收拾。 （中央社）

馬英九9月22日在台灣中正大學演講，針對目前的兩岸關係與台灣安全提出建議與看法。他指出，根據國際危機組織危機觀察報吿顯示，2020年6月把台灣海峽列入政治安全情勢嚴重惡化地區，直到8月仍維持相同的評估，在過去17年來，台海共有八次被列入情勢惡化區，而他執政八年從未被列入，很重要的一點在於與中共建立互信，並且可以溝通和交換意見。

馬英九認為，馬英九認為，台海若發生戰事，美國目前人民對援台的意願不高，且距離太遙遠，美航母艦齡老化，加上20多年來中共全力發展反艦飛彈，援助台灣機會不大，而「戰爭不是軍方的問題，民間準備好了沒有？不是隨隨便便喊出承受一擊而已，要避免戰爭發生，這是國家領導人要做的事情」。