【兩岸關係】江啟臣籲兩岸開啟對話：戰爭若爆發　兩岸都是輸家

近來兩岸局勢緊張，解放軍戰機多次飛過海峽中線，台灣方面就此批評大陸，而大陸外交部則稱不存在海峽中線。 國民黨主席江啟臣於9月23日主持國民黨中常會。他於致詞時表示，嚴正譴責共軍作為，更呼籲中共當局收斂，不要再破壞已經危如累卵的和平現狀，不要用躁進的軍事行動，傷害兩岸多年來累積的善意。 他還表示，戰爭爆發兩岸都是輸家，國民黨期望兩岸的執政黨，儘速開啟對話，減少不必要的軍事演練，降低擦槍走火的風險。

江啟臣說，共軍近日在台灣海峽強勢進行實戰化演練，軍機連續數日大舉侵擾，挑釁意味十足，中共外交部前天更直接宣稱「不存在所謂海峽中線」，挑戰台灣人民的安全防線，國民黨嚴正譴責共軍作為，更呼籲中共當局收斂，不要再破壞已經危如累卵的和平現狀，不要用躁進的軍事行動，傷害兩岸多年來累積的善意。

江稱，台灣的上一代大多見證過戰爭的殘酷，有幸在和平中成長生活的這一代，更有責任延續難能可貴的和平，讓下一代擁有更好的環境，國民黨雖然身為在野黨，但仍願意為台海和平繼續努力。

國民黨主席江啟臣於當地時間9月23日主持中常會。 （中央社）

江強調，兩岸沒有兵戎相見的空間，戰爭爆發兩岸都是輸家，國民黨期望兩岸的執政黨，儘速開啟對話，減少不必要的軍事演練，降低擦槍走火的風險，更要避免台海成為強權較勁的戰場。

此外，江啟臣稍早前，率林為洲、國民黨革實院長羅智強等人，赴台灣中選會提交「公投綁大選公投」以及「顧食安公投」的連署書。江說，呼籲民進黨立委拿出道德良心，一同捍衛人民健康，台灣中選會若卡案，卡的不是國民黨、不是連署的人，而是整體民意，因為有高達七成民意反對瘦肉精豬肉進口，也有高達七成民意擔心爆發食安危機。