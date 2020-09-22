美國高官接連訪問台灣　國台辦：嚴重破壞台海和平穩定

美國國務院主管經濟成長、能源及環境的次卿克拉奇（Keith Krach）上周率團訪問台灣，是今年8月美衛生及公眾服務部長阿扎爾（Alex Azar II）訪台後，美方再次派高官赴台訪問。 國台辦發言人馬曉光本周二（22日）應詢時表示，美方近來接連派高官赴台，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重破壞台海和平穩定。

馬曉光指出，民進黨當局挾洋自重，與美勾連，最終損害兩岸同胞利益。奉勸民進黨當局不要低估陸方捍衛國家主權和領土完整的決心，不要在謀「獨」道路上越走越遠。

蔡英文在9月18日宴請訪台的美國務次卿克拉奇與隨行訪團成員，台積電創辦人張忠謀也獲邀與會，是現場唯一的民間企業人士，大家合照時，張忠謀更站在最中央的位置。（台灣總統府提供）

外交部發言人汪文斌日前亦表示，中方歷來堅決反對任何形式的美台官方往來，美方近來執意接連派美國官員赴台，是對中方的政治挑釁，助長台獨分裂勢力的囂張氣焰，破壞中美關係和台海和平穩定。

汪文斌還說，中方對此堅決反對並予以強烈譴責。中方必將採取正當反制措施，包括針對有關個人。美方有關行徑也將進一步損害中美在重大國際地區問題上的協調與合作，美方必須為此承擔完全責任。

克拉奇是自1979年美台斷交以來，美國訪台層級最高的國務院官員。他在9月17日至19日訪台期間會見台灣總統蔡英文等人，並參加李登輝追思活動。

（綜合報道）