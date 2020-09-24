彭定康籲摒棄一個中國政策　支持台以觀察員身份參與WHA

據中央社報導，前港督彭定康（Chris Patten）日前參加由史丹佛大學胡佛研究所（Hoover Institution）舉辦的活動。彭定康在活動中稱，若中國大陸面對新冠肺炎疫情之初有台灣的作為，不會有今天的問題。 他還建議，明年5月世界衛生大會（WHA），要堅持台灣擁有觀察員席位，「給予台灣一些尊重」。他還認為相關國家要「表態堅持不要回到一個中國政策」。

彭定康表示，依循中國政策去預測台灣的未來，香港是一個令人震驚的例子。他說，現在中國達到巔峰狀態，這讓他憂心未來的世界巨大問題至少有兩個層面和中國有關，一是「民主乾旱和負債」，二是中國在「科技極權主義」（Totalitarianism）的自信心。

督彭定康建議2021年5月世界衛生大會，要堅持台灣擁有觀察員席位。（facebook.com/UKChrisPatten）

彭定康說，儘管現在未達「冷戰時刻」，但確實遇到「價值衝突」。他呼籲，民主國家必須站起來捍衛所相信的價值觀，「要和朋友團結在一起，不是試着納入中國而是約束中國」，要求中國遵守秩序，而且在合作的形式上採取公開而非秘密進行。

彭定康強調「五眼聯盟」（Five Eyes）的合作非常重要，希望以美國為領導，再延伸結合日、韓等國家，彼此溝通、互相合作，當中國不遵守規則時，例如面對香港和新疆的議題時，這些國家「要大聲疾呼」，因為按照聯合國的定義那等同「種族滅絕」（genocide）。彭定康認為，外界對於中國內部的改變非常有限，反倒是當中國學生到美國、澳洲等開放國家，改寫印象時才會對於中國帶來衝擊。

台外交部發言人歐江安於當地時間9月24日表示，外交部謝謝彭定康的友台言論。 （屈彥辰／多維新聞）

對於彭定康發言，台外交部發言人歐江安於9月24日表示，感謝彭定康的友台言論。她稱，台灣能夠防疫成功，除了政府非常努力、醫療團隊不眠不休，很重要的是台灣人民。

歐江安稱，在自由民主體制之下，台灣證明了用透明、誠實的原則，能夠取得更好的防疫效果，而不是掩蓋事實、製造藉口，將「武漢肺炎」的歸究責任推卸到其他國家。當政權沒有公信力的時候，防疫的效果其實是更差勁。歐江安說，感謝彭定康對台灣的肯定，台灣未來會跟理念相近國家，不論是美國、英國等都會進一步合作努力。