戰機群今晨掠過台北上空　民眾驚呼開戰了？　 軍方：雙十節預演

台北今天（24日）清晨約6時45分起，有上班族目擊戰機在上空掠過，不少民眾在睡夢中突聞戰機聲，也憂心是否開始動員作戰。台國防部則表示，今天是雙十節第一次預演，相關戰機是參演部隊。

台北24日清晨有戰機群在上空掠過（點圖放大）：

台媒報道指，網上論壇被一連串與戰機有關的帖子洗版，網民紛紛表示「戰機高速掠過台北市區」、「總統府上空戰機呼嘯而過好幾趟」等，討論極為熱烈。網民更留言稱：「有夠大聲！直接被吵醒」、「正想問，還想說是不是導彈？」、「大陸如果要打台灣，第一個就是打台北」、「共軍真的打過來了？」、「兩岸真的開戰了？」等。

台國防部回應提到，雙十節即將到來，參與展演活動的空中兵力今天清晨進行首次預演，雷虎小組AT-3教練機及F-16戰機分別以三機編隊，依序通過台北市區上空。

國防部也在Facebook公布消息表示，「網絡流傳台北上空戰機聲四起，是不是中共打過來了呢？這是假訊息啦！大家請放心」。

早在上周，台灣民眾也曾因防空警報被嚇一跳。9月21日是台灣防災日，但在20日下午，台東市區突然響起防空警報，持續了十幾秒。由於正值解放軍在台海附近組織實戰化演練，防空警報讓許多人嚇了一大跳，有人甚至懷疑「共軍來襲」。

（綜合報道）