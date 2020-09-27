國民黨大陸事務部主任：不接受稱台「中國台北」　蔡應獲尊重禮遇

中國外交部近日在回應台灣參與亞太經濟合作組織（APEC）峰會的議題時，以「中國台北」稱呼台灣。對此，國民黨大陸事務部主任左正東今日（27日）說，這令人無法接受，蔡英文是中華民國總統，在國際上應該和其他國家元首享受一樣的尊重和禮遇。

今年的APEC峰會因應疫情將以視像方式舉行。針對蔡英文爭取以視像方式參與APEC，中國外交部發言人汪文東上周五（25日）在例行記者會答詢表示，「中國台北在一個中國原則下以地區經濟體身份參與亞太經合組織」，「台灣當局企圖藉機做文章、搞突破完全是徒勞的。」

國民黨大陸事務部主任左正東。（資料圖片）

左正東透過Facebook表示，大陸外交部的說法令人遺憾，無法接受。他說，中華民國政府自1991年加入APEC以來，與會的正式名稱一直都是「中華台北」（Chinese Taipei），雖屬妥協下的無奈之舉，但這是當時APEC全體會員的決定，也是兩岸雙贏的安排。大陸外交部發言人的說法，不但違背事實，也傷害兩岸關係。

他指出，長期以來，歷任總統都是派遣代表參加，但大會方面也沒有禁止以其他彈性的方式參與。雖然他反對蔡政府仇陸反中的兩岸政策，不認同種種為大內宣目的的外交作法，但是蔡英文是中華民國總統，在國際上應該和其他國家元首享受一樣的尊重和禮遇。這不但攸關中華民國的尊嚴，更關乎台灣人民參與國際社會的權利。

但左正東又批評台灣外交部今日就此事向大陸抗議時，「沒有特別指正對方稱呼『中國台北』的錯誤」，有些失職。他認為，若「中華台北」這樣妥協的稱呼，大陸方面都還要再施加壓力、破壞默契，那麼台灣人民對「中華之名」感到疏離、台灣民心對大陸漸行漸遠，就不會是意料之外的事。

基於APEC的「一個中國」政策，台灣總統無法出席每年一度的APEC峰會，因此每年都會任命一位領袖代表參加。蔡英文上台後，曾派親民黨主席宋楚瑜、台積電創辦人張忠謀擔任APEC會議的台灣代表。

台灣常以「中華台北」為名參與國際賽事。圖為運動賽事選手揮舞中華奧林匹克委員會會旗（梅花旗）。（新華社）

中華台北（Chinese Taipei, TPE）最初是1981年台灣的中華奧林匹克委員會與國際奧委會簽訂《洛桑協議》而訂立的名稱，後成為台灣在國際體育賽事和一些國際組織中常用的稱謂，這一圓融做法也被稱作「奧會模式」。過往中國大陸並不排斥使用「中華台北」一詞，直至2016年蔡英文上任後，開始更多地稱作「中國台北」。

2016年7月，新華社發布《新華社新聞信息報道中的禁用詞和慎用詞（2016年7月修訂）》，其中第66點定調採用「中國台北」或「中國台灣」，如要使用「中華台北」需請示外交部與國台辦。

（綜合報道）