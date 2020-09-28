親綠基金會民調：兩岸若開戰，近五成台人有信心台軍能防衛台灣

近來解放軍頻繁在大陸沿海舉行軍演，兩岸緊張局勢升温。「台灣民意基金會」今天（28日）發佈最新民調，詢問台灣民眾「如果中共開第一槍，對國軍打敗共軍，有效防衛台灣的能力有沒有信心」，數據顯示，48.9%對台灣軍隊有信心，其中20.1%非常有信心、28.8%還算有信心；44.8%沒有信心，其中20.7%一點也沒有信心、24.1%不太有信心，有信心者略高於無信心者，但基本上看法分歧。

此外60%的民眾認為美國會出兵協防台灣，33.4%認為美軍不會協防台灣。

蔡英文9月22日視察駐防於澎湖並配備IDF經國號戰機的「天駒部隊」，現場同時展示了可從台灣海峽中線附近向福建、廣東等地區機場投射造成癱瘓與破壞的IDF掛彈「萬劍彈」。（中央社）

民調也對比2016年及2018年兩次民調，發現整體而言，台灣人對台灣軍隊戰力的信心有大幅提升。2020年9月和2018年4月的調查相比，台灣人對台軍的信心大增22%；且2016年12月及2018年4月，均有高達三分之二的台灣民眾，對台軍在解放軍犯台時沒有信心，但2020年9月的民調，對台軍戰力沒有信心的人大幅減少約21%。

「台灣民意基金會」董事長游盈隆分析，這種轉變和美國總統特朗普（Donald Trump）任內七次軍售台灣有密切關係，就如同近來台美關係急遽升温，美國高官接連訪台，雖未必立刻能簽訂什麼協議，但對台灣人心的鼓舞和信心的強化有絕對正面的影響。

民調也詢問台灣民眾，如果中共武力犯台，是否覺得美國會出兵協防？數據指出，60%的民眾認為美國會出兵協防台灣，其中24.1%認為非常可能、35.9%還算可能；33.4%認為美軍不會協防台灣，其中13.4%認為一點也不可能、20%認為不太可能。對比2018年4月所做的民調，發現台灣人認為美軍會介入的比例上升12.6個百分點、不可能介入的比例下降7.6個百分點，這種心理狀態的轉變，可能「和最近美國政界及學界興起一股強大『美國宜對台海有事改採戰略清晰』的風潮有關」。

60%的台灣民眾認為美國會出兵協防台灣。圖為美軍第七艦隊。（Facebook@U.S. 7th Fleet）

數據也指出，56.9%台灣民眾樂見美國對台軍售，其中非常樂見25.4%、31.5%還算樂見；33.1%不樂見美對台軍售，其中12.6%非常不樂見、20.5%不太樂見。顯示大多數台灣人期盼美國對台出售先進武器，「即使所費不眥，也在所不惜」，也反映台灣民眾在面對共軍武力威嚇時，對台灣國安的急迫感。

民調並詢問台灣人對「中華民國」領土的認知，結果有83.4%認為「中華民國」領土就是「台澎金馬及其附屬島嶼」、8.4%認為領土包括整個中國大陸；「中華民國」的國民，86.9%認為就是「台澎金馬的2350萬人」、僅6.8%認為，應包括中國大陸14億人。