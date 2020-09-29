台國防部長嚴德發：解放軍未向東部集結　大陸尚無攻台跡象

近來兩岸關係緊張，對於兩岸是否會爆發衝突，台灣內部亦多有討論。29日，在台灣立法院，國民黨黨主席兼立委江啟臣詢問目前台海是否將開戰？台國防部長嚴德發回應稱，目前中國大陸方面尚未出現全面對台發動戰爭的跡象。

台行政院長蘇貞昌率領各部會首長於9月29日報吿「2021年度中央政府總預算案」並備質詢。江啟臣在質詢中指，本月解放軍軍機已多次擾台，而今年也是歷年最多的一年，目前已有28次，最近很多民眾都在問，兩岸是否會開戰，或是共軍是否會突襲？

對此，嚴德發說，目前中國大陸方面繼續原有的「挑釁行為」，但是「沒有武力犯台全面戰爭的徵兆」。嚴德發表示，如果大陸方面要發動攻擊，內陸的部隊會開始向東岸地區集結，但目前沒有這樣的跡象。

國民黨主席江啟臣質詢閣揆蘇貞昌與台國防部長嚴德發。（國會頻道）

江啟臣又問，目前台灣的戰備等級為何？蘇貞昌說，目前台灣正處於「經常戰備等級」，政府亦將展現保衛台灣的決心；嚴德發則表示，目前台灣仍處在「經常戰備時期的『戰備整備』階段」。

江啟臣問，何時政府將提升目前的戰備階段？對此，嚴德發說，政府將依當前情勢來提升戰備層級，不過目前台灣還處在「戰備整備」階段。

嚴德發指，台軍戰備等級維持在經常戰備時期的戰備整備階段，再往上就是防衛作戰的應急戰備階段，國防部會依敵情調整；大陸飛機飛越海峽中線是屬於經常戰備時期的突發狀況，國防部都有訂定各種突發狀況的應處措施。