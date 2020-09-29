國民黨市議員籲恢復徵兵及女性當兵　台國防部長：會評估

近來台海局勢緊張，國民黨籍台北市議員徐巧芯9月28日公開表示，她支持恢復徵兵制，並認為女性也應該要當兵，甚至「自己也願意當」。徐巧芯稱，假使台灣某一天真的面對戰爭，全民都需要共同承擔代價，這議題「絕對不是按按鍵盤就可以了事」。 對此，嚴德發則表示，他則表示，這議題會再評估，自己也知道外界有出現徵召女性從軍的聲音。

台北市議員徐巧芯。（網絡圖片）

台灣早年實施義務兵役制度，滿18歲的所有男性均應服役。不過，今年台灣進行改革，2013年12月起，在1994年1月1日（含）以後出生之役男僅須接受4個月軍事訓練役；1993年12月31日（含）以前出生之役男仍須服役1年。

嚴德發29日在立法院談及台灣軍隊後備戰力問題。他說，台灣的後備戰力與常備戰力息息相關，目前常備部隊是以志願役為主；至於後備戰力大概是由已退伍的志願役、一年期義務役與軍事訓練役為主，當前編管人數還是以一年期義務役較多，但四個月的軍事訓練役人數逐年成長，不過就台灣作戰需求來說，自然希望能夠召回較強戰力者。

嚴德發表示，後備戰力與常備戰力息息相關，現在常備部隊以志願役為主；而後備編管的結構有三層，包括志願役、一年期義務役，以及4個月的軍事訓練役，現行編管人數以一年期義務役最多。

台國防部長嚴德發（左）與蘇貞昌（右）於9月29日赴台灣立法院備詢。（中央社）

嚴德發表示，目前因義務役的人還多，但已開始逐年下降，目前一年期的義務役已從69萬人降到47萬人，而軍事訓練役則逐年提升，未來這個比例會逐年調整。