歐陽娜娜登央視十一晚會恐遭陸委會處罰　國台辦：欲加之罪

台灣藝人歐陽娜娜將登上央視十一國慶晚會，獻唱《我的祖國》，在台灣引發爭議。台灣陸委會日前表示，將密切關注相關情況，倘有涉及違反兩岸條例相關規定，將依法查處。 大陸國台辦發言人馬曉光今日（30日）回應事件表示，民進黨當局對與大陸交往的台灣民眾進行威脅恐嚇，欲加之罪何患無辭。

歐陽娜娜與張韶涵將在央視國慶晚會上登台表演（點圖放大）：

馬曉光表示，每逢中華兒女的重大節日，我們都會同台港澳同胞、海外僑胞共同歡慶。台灣藝人來大陸發展，參加兩岸影視交流活動，與大陸歌手同台演出，觀眾們喜愛，我們也積極支持。民進黨當局動輒對與大陸交往的台灣民眾進行威脅恐嚇，只能說是欲加之罪何患無辭。

據此前報道，央視在微博公布十一國慶晚會的表演名單，內容提到，歐陽娜娜將與大陸及香港藝人合唱開場歌曲《我的祖國》。另外，台灣歌手張韶涵將在晚會上與大陸藝人合唱抗疫歌曲《守護》。陸委會對此表示，台人不應參加中共「十一」相關活動，淪為中共對台統戰的樣板工具，也不應支持、協助中共對台進行統戰宣傳，傷害中華民國的國家認同。

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現年20歲的歐陽娜娜出生於台北，祖籍江西吉安，自小演奏大提琴，後進軍大陸發展演藝事業，包括唱歌和演戲。她的父親歐陽龍曾是國民黨高幹。2019年3月，時任國民黨發言人的歐陽龍在國民黨中常會上重申「不統、不獨、不武」，對一國兩制無共識的主張。

大陸網民將歐陽龍一席話解讀為「台獨」，並挖出他曾在解嚴前出演反共電視劇的畫面，當中歐陽龍批評不反共的人是「投機分子」、「牆頭草」，又稱「投靠中共等於是飛蛾撲火」。

而矛頭亦指向歐陽娜娜，她遭翻出曾在紐約觀賞法輪功《神韻》表演，還曾說到大陸工作是「出國」等，被要求澄清立場。歐陽娜娜當時發表聲明，強調自己堅定支持一個中國原則，在海外被問及來自哪裏也會回答「中國」，為身為中國人驕傲。

（綜合報道）