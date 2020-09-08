瘦腿想必是女生之間永恆的話題，水腫腿、O型腿、肌肉腿、小腿外翻等問題總是困擾著不少女生。而女明星們更是對自己的身材管理有著嚴格要求，稍稍長肉就會被擁有「金睛火眼」的網民發現，詬病身材缺點，女星歐陽娜娜最近亦陷入腿粗的爭議之中……

20歲的歐陽娜娜因拉大提琴成名，有著「大提琴美少女」之稱。（歐陽娜娜Nana@微博）

歐陽娜娜P圖照片與現實相差太遠 腳粗問題頻頻引熱議？

今年只有20歲的歐陽娜娜年紀輕輕，知名度已經很高，外表清麗可人的她出演不少綜藝節目及電視劇，吸引大批粉絲追隨。不過人紅是非多，她自出道以來屢屢傳出爭議，最近又因為身材走樣，再次掀起話題。

女明星在社交網站上分享的照片，多多少少都有修圖的痕跡，而粉絲路拍的照片中，在零修圖和零特效的狀態下，女明星的身材缺陷暴露無遺。歐陽娜娜過去已經被網友詬病她腿粗，最近她參與拍攝内地新綜藝節目，在一組粉絲街拍的圖片中，歐陽娜娜不僅小腹微凸，而且腿部看起來十分腫脹且粗壯。網友毫不留情地留言狠批：「放棄身材管理了嗎？」、「腿比旁邊的男明星還要粗」、「該好好健身了」等。

歐陽娜娜未P圖真實照流出，被網友批評腿太粗：（點閱下圖）

歐陽娜娜身材一直忽胖忽瘦，臀部及大腿較有「肉地」，因此穿緊身褲子的時候，很容易顯胖。早前她就身陷P圖爭議，在微博上歐陽娜娜上傳了一組性感又復古的照片，展現纖細身材，然而卻有網友上傳了她的一組粉絲側拍照，身材明顯臃腫了許多，微博上的經過P圖的照片與原本真實的照片落差很大。

歐陽娜娜因P圖引發爭議。（歐陽娜娜Nana@微博）

歐陽娜娜P圖前後差很大?（點閱下圖對比）

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5招家居瘦腿運動 有效改善腿型

由於錯誤的坐姿或行走習慣，導致小腿肌肉用力過度，又或者久坐不動，讓脂肪贅肉容易在腹部及大腿囤積，令腿粗問題變得日益嚴重。其實只要每天花一些時間拉筋及做腿部運動，就能有效促進下半身的血液循環，改善腿型！

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5招簡易家居瘦腿運動：（點閱下圖）