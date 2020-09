台灣駐日代表謝長廷參觀富士電視台　獲稱呼為「大使」

台灣駐日代表謝長廷9月24日在其facebook粉絲專頁貼文表示,他到東京的台場參觀富士電視台。有台灣網民發現,謝長廷附上的圖片顯示,富士電視台稱呼謝長廷為「台灣駐日大使」,而非稱其為「代表」。 不過,相關圖片目前在謝長廷的粉絲專頁已經刪除。

台灣駐日代表謝長廷9月24日在其facebook粉絲專頁貼文。相關照片目前已經刪除。

蘇稱,台灣防疫有成,最近又連續二年被認為是最有創新能力的國家,各方面努力都受到國際肯定,無論是否有正式邦交,各國人民、媒體、政府都越來越重視台灣派駐的代表、大使或人員,不但越來越會使用「大使」稱呼,也越來越會把駐處名稱改為台灣,「越來越符合事實,這是一個正向的發展」。他稱,台灣人有句話叫「戲棚下站久就是你的」,相信只要台灣穩定成長,朋友就會越來越多,空間也會越來越大。

早前,台灣駐美代表蕭美琴個人推特帳號簡介修改為「Taiwan Ambassador to the US(台灣駐美大使)」,也引起討論。不過,蕭美琴隨後表示:「這兩天很多台灣的朋友針對我推特上的簡介,興奮開心來訊,我實在不忍讓支持者大家失望,但還是要說明一下。我跟美國政府機關互動的正式職銜還是很長的 “Representative, Taipei Economic and Cultural Representative Office”. 中文是『台北經濟文化代表處代表』。」