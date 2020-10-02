台立委提案增訂《國安法》反制對台統戰　揮五星旗最高罰5萬元

台灣民進黨鷹派立委王定宇近日在立法院提案增訂《國安法》，禁止台灣人民為陸港澳、境外敵對勢力或派遣之人，為涉有違反國家認同或配合統戰的政治目的宣傳行為，違反者處1萬元（新台幣．下同）至10萬元罰鍰，揮舞五星旗則處1萬元至五萬元。

王定宇提案增訂《國安法》，禁止台灣人民為陸港澳、境外敵對勢力或派遣之人，為涉有違反「違反國家認同」或「配合其統作」的政治目的宣傳行為。（多維新聞）

王定宇在提案說明中表示，中共以軍事脅迫台灣，不放棄武力併吞台灣，為現行刑法外患罪章各罪適用的對象。另一方面，中共利用台灣民主自由制度，吸收台灣部分團體、人民，宣傳配合其對台統戰工作，「以言論自由為表，實則以消滅中華民國民主政體為目的」，已逾越民主國家言論自由的界線。

王定宇認為，為凝聚國家認同、強化民眾敵我意識，法制上應建立民主憲政的防衛機制，於中共政府未放棄武力併吞台灣前，於台灣政府有效統治領域內，應禁止人民為大陸地區、香港、澳門、境外敵對勢力或其派遣之人，為涉有違反國家認同或配合統戰的政治目的宣傳行為。提案說明指出，違反相關規定者，將處1萬元至10萬元罰鍰，其宣傳物品沒入之，若行為依其他法律有較重處罰的規定時，從其規定。

提案也規定，違反規定於公共場所升降、懸掛、展示、手持、揮舞大陸地區、香港、澳門、境外敵對勢力或其黨、政、軍的代表旗幟、標誌者，處1萬元至5萬元罰鍰，警察機關並應取締之，但經主管機關核准舉辦的會議、活動或依國際條約、慣例為之者，不在此限。

該提案目前包括王定宇在內，已有獲30位立委連署。連署者除民進黨立委外，還有基進黨立委陳柏惟，但未見國民黨、民眾黨及時代力量的立委。

（綜合報道）