替大哥接契女放學遲到　台男被虐36小時慘死　遭打至「肌肉溶解」

台灣桃園陳姓男子不滿管姓友人接送他契女遲到，和3名同夥、5名少年將管囚禁近36小時，其間眾人接連圍毆、剃頭髮凌虐，連木棍都硬生生打斷，陳見他嘔吐、意識不清才打電話問朋友「該怎麼處理」，管因全身嚴重鈍挫傷、橫紋肌溶解慘死，檢方偵結依傷害致死罪嫌起訴陳等4人。

檢警調查，陳男不滿自己在執行拘役期間，交代管幫忙接送乾女兒下課常遲到，今年5月20日約管出面未果，隔天凌晨直找接上門，命管一起回他們租屋處談判，並夥同高姓男子（19歲）、陳姓女子（26歲）及3名少年，逼迫管簽下3張本票、切結書，管因對方人多勢眾不敢反抗只能照做。未料陳不罷休，指揮在場人輪流徒手、拿棍棒痛毆管一頓，把他打到胸部、背部及四肢都受傷，直到清晨眾人散去剩下陳1人看守，管認為有機可趁準備逃跑，卻遭陳男發現，他氣到再找盧姓男子（19歲）及2名少女到場。

台灣桃園地方檢察署。（聯合新聞網）

包括陳在內一共4名成年人、5名少年少女，從21日早上8點至22日上午，一整天連續拿木板、木板、鋁棒及塑膠管等不停毆打他，直到22日傍晚6點多，陳發現管傷重意識不清、無法飲食、持續嘔吐且呼吸微弱，陳這才致電詢問友人「該如何處理」，對方隨即叫救護車到場才曝光。因管男全身肢體多處嚴重鈍傷達皮下組織，四肢、臀部橫紋肌溶解及腎衰竭，經急救後仍因代謝性書衰竭死亡，院方認為不單純報案，警方循線逮捕陳等10多人，詢後依殺人罪嫌送辦。

檢方訊時，陳坦承有和同夥毆打管，辯稱只是想教訓他否認殺人犯意，高男、陳女也說有痛毆、逼管簽本票，盧男則坦承有用木棍打管臀部30下，警方也從嫌疑人對話訊息發現，管遭虐時被剃光頭髮，眾人還將他拍照傳到LINE群組。檢方並查出，現場扣得斷棍、牛仔褲採出陳男指紋、陳女及盧男DNA等，認定犯嫌明確，而法醫解剖認定管傷勢集中軀幹、四肢，是因代謝性衰竭死亡，難認陳等有殺人犯意，偵結依傷害致死罪嫌起訴陳等4人，涉案的5名少年交由少年法庭。

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