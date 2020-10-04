兩岸軍機競飛消耗戰　台專家：台灣須應對「後勤戰爭」

解放軍戰機近來頻頻繞台飛行，台軍亦不斷出動戰機應對，台灣媒體早前曾報導指，台軍油耗大增。 台灣國防智庫國防安全研究院學者蘇紫雲日前接受中央社採訪表示，台灣應及早因應「後勤戰爭」，避免落入消耗戰圈套。

台灣總統蔡英文近期多次視察負責空軍戰機維保的空軍第三後勤指揮部（三指部）、工兵訓練中心等後勤體系，多次強調「無數的後勤單位付出，才能讓三軍部隊達成任務」。

蘇紫雲對此指出，過去這些後勤單位都不是台軍的主角，但實際上，像三指部等後勤單位的工作士氣，攸關武器裝備能否正常運作的關鍵。蘇紫雲稱，提高後備部隊的戰略高度，讓後勤單位的受重視程度跟戰鬥部隊一樣，有助於提高整體的台軍戰力。

台灣國防智庫國防安全研究院學者蘇紫雲。（網絡圖片）

蘇紫雲說，大陸機艦頻頻繞台是消耗戰的一環，台灣空軍司令部因此多編列明年度維修保養的預算，並強化後勤及支援單位。不過，他又指，即便陸軍繞台屬消耗戰，陸軍實際的消耗速度會來得比台軍還嚴重。他稱，解放軍戰機引擎壽命約不如美系戰機，且戰機又必須部署在東、北、西、南、中部等戰區，每個戰區能操作的新式戰機數量有限，因此消耗會很大。

台前空軍副司令張延廷中將則受訪表示，大陸不斷派遣軍機繞台，意在刺探台灣的軍事能量，「台軍如果應變，就是消耗；不應變，就是消極」，目前台軍3型主力（經國號IDF、幻象2000、F-16）戰機均已成軍超過20年，已屆中壽期，台灣有必要調整相關策略，甚至派遣慢速機升空應變。

張指出，解放軍運-8若加滿油，一次最多可滯空飛行約8小時，但台軍升空監控的戰機平均只能監控1小時，依目前情勢推測，未來一年只會比上一年緊張。他稱，台灣應派遣慢速機升空監控，但因台軍的慢速機數量有限，故應籌購輕型偵察機，或購買能長時間滯空的無人機升空監控，避免增加戰機後勤維修保養的時間。