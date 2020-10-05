【兩岸關係】台媒民調：若兩岸衝突　約四成五台人願上戰場

近來兩岸關係緊張，兩岸是否會發生衝突成為輿論關注焦點。台灣媒體「ETtoday新聞雲」民調指出，如果兩岸爆發衝突，44.9%的台灣民眾願意上戰場，相較7月的調查增加4%，也比2019年1月增加12.2%，其中18、19歲族群更高達96.3%願意上戰場，但該族群也有87%反對恢復徵兵制。

「ETtoday新聞雲」10月4日發布的民調指出，如果兩岸爆發衝突，有44.9%民眾願意上戰場、41.9%不願意。相較2020年7月，願意上戰場者為40.9%、不願意者為49.1%；以及2019年1月，願意上戰場者僅32.7%、不願意者52.2%。

數據顯示，願意上戰場者逐漸增加，不願意上戰場者逐年下降，但台灣民眾的意見仍高度分歧，未有共識。

漢光演習中的台軍女兵。（網絡圖片）

民調也顯示，66.6%台灣民眾支持恢復徵兵制，其中非常支持者46.7%、有點支持者19.9%；22.3%民眾不願意恢復徵兵制，其中完全不支持者9.1%、不太支持者13.2%。民調也指出，52%台灣民眾認為，應該「男女都服兵役」，非常支持者27.1%、有點支持者24.9%；37%民眾不支持「男女都服兵役」，完全不支持者17.5%、不太支持者19.5%，其中不論男女性別，支持男女都服兵役的比例皆高於不支持的比例。

此外，民調顯示，18歲至19歲的台灣民眾，高達96.3%願意上戰場，比例最高，但該族群也有87%不支持恢復徵兵制，是所有年齡層中，唯一不支持恢復徵兵制大於支持的族群；20至29歲的民眾，有66.5%不願意上戰場，是所有年齡層中，唯一不願意上戰場大於願意上戰場的族群。

另外，有54%的台灣民眾認為，若兩岸發生軍事衝突，美國會協防台灣，僅35%認為美國不會協防；55.7%民眾支持美軍駐防台灣，僅30.7%不支持美軍駐防。