【兩岸關係】台學者：台灣應以避戰為上　戰爭殘酷後果不能去測試

近期兩岸關係緊張，大陸軍機多次繞台飛行，台灣軍機每每也升空應對。台灣前國安會諮詢委員、政治大學東亞研究所名譽教授邱坤玄日前表示，台灣應認清美國與大陸的「常與變」，才能釐清事實的真相與後果。他又強調，台灣要以避戰為上，戰爭殘酷的後果不能去測試。

台彎前國安會諮詢委員邱坤玄表示，台灣應看清美中台的常與變，才能保護自己。（鄭文翔／多維新聞）

邱坤玄表示，外交應是不以戰爭或暴力獲取國家目標與利益的藝術，現在卻出現戰爭可能，台灣外長日前還曾表示「不尋求與美國建交」，令人有世事變幻莫測之歎，他表示，應當先探究幾個「常與變」原則的關係才能了解真相。

首先，他提到了關於「一個中國」的原則。邱坤玄表示，中共的一中原則是常，相反的，美國的一中政策則可變，不過，迄今美國仍守住常的部分，未在台灣主權問題上採取立場，台灣主權仍然未定。

第二，關於「戰略定位」，邱坤玄提到，美國對兩岸的政策，戰略模糊是「常」，戰略清晰則是「變」。他強調，戰略模糊讓美國可保留行動空間，同時也可發揮嚇阻效果。邱坤玄稱，美國對兩岸的政策仍然沒有走向戰略清晰；而親台的參議員魯比奧（Marco Rubio）認為美國能做的就是幫台灣增強軍力，但有戰爭的話請自己打。

最後，則是中共對台的變與常，邱坤玄說，對大陸來說，和平統一是常，軍事施壓是變。目前，大陸對台軍事施壓程度比馬英九時期高出許多，這是明顯的改變。他認為目前需要關注的是，軍事施壓是否會升級到以戰爭手段改變和平統一的常，邱坤玄強調，「以小事大需要智慧，已是歷史明訓」。

邱坤玄表示，兩岸關係要認清常與變，美國仍守住其一個中國政策的底線，中國也仍堅持其和平統一方針，變的則是手段與工具。他強調，台灣要以避戰為上，激情的口號無法保護家園，戰爭殘酷的後果不能去測試。

（聯合新聞網）