【兩岸關係】國民黨主席江啟臣：構建堅實國防戰力　以實力換和平

第19屆美台國防工業會議於美東時間10月5日舉行，國民黨主席江啟臣在會議上表示，國民黨始終反對中共任何對台灣具有威脅的軍事行動，他又稱，深信建構堅實的國防戰力，可讓北京在動武之前必須仔細衡量後果，不致貿然輕啟戰端，這也是「以實力換和平」的一種。

據悉，美台國防工業會議與會者有美商應用材料公司（Applied Materials）董事長史賓林特（Michael Splinter）美台商會會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers），及台灣國防部官員。

江啟臣在會中致詞表示，當前中國大陸與美國間的角力加劇，似乎有重回冷戰架構的趨勢，近來在南海地區與台海周邊的軍事行動日益頻繁，衝突的風險正在上升當中，國民黨應呼籲相關各方自我節制，並考慮將中華民國納入正式協商的一員，否則南海主權問題更難解決。

江稱，國民黨始終反對中共任何對台灣具有威脅的軍事行動，包括軍機艦越過台海中線，不但威脅台灣安全、增加兩岸意外衝突的風險，更破壞亞太或印太區域的穩定與和平，完全沒有必要。他呼籲北京當局不要用武力處理對台事務，這樣才能減少衝突發生的機率，北京當局應正視中華民國，唯有和平相處、相互尊重、求同存異，才能逐步積累兩岸的基本互信。有了互信，才能厚植兩岸交流的基礎。

他強調，他身為國民黨主席，他認為除了應設法改善兩岸政治關係，也必須讓北京在軍事上無法樂觀。他說，他深信建構堅實的國防戰力，可讓北京在動武之前必須仔細衡量後果，不致貿然輕啟戰端，這也是「以實力換和平」的一種。

隨後，江話鋒轉向民進黨政府，表示民進黨政府應遵守《中華民國憲法》，同時設法藉由積極找回兩岸對話的政治基礎，避免讓兩岸關係更加陷入惡性衝突螺旋。

江啟臣語帶暗示的表示，有許多人說，美國現在將台灣作為印太區域的棋子或是與北京當局談判的槓桿點，「希望這不是真的」。他稱，就台海安全而言，雙方應是合作伙伴關係，而且美國除了根據《與台灣關係法》繼續提供台灣需要的武器系統外，更應透過外交溝通，設法降低北京當局以武力解決兩岸問題的動機，因為這也有益於亞太或印太區域的穩定與發展。

江啟臣說，只要北京當局不放棄武力犯台，對於台灣的武力威脅就始終存在。他認為，近年中國大陸的綜合國力快速增長，對台灣的軍事威脅也日趨多元，有兩方面特別值得台灣重視，第一是共軍持續提升武力犯台的能力，第二是無形的網路資訊襲擾。

江啟臣分析，台軍面臨重大挑戰，一是台灣國防預算有限，甚至不及十三年前；二是台灣國軍仍耗用大量人力操作效能低落的老舊裝備；三是後備戰力有待提升；四是兩岸缺乏軍事意外的防止機制。他認為台灣國軍應強化反制中共網路與資訊電子作戰的能力，並提升後備戰力，追求穩定成長的國防預算，也應持續強化中華民國與美國間的軍事交流。