台灣立法院無異議通過「台美復交」決議　促美軍協防台灣

台灣總統蔡英文上任後，採取「聯美抗中」策略，和中國大陸關係惡化同時與美國聯繫日趨緊密。不過，台灣外交部長吳釗燮早前又表示，「目前不尋求建立全面外交關係」，引發台灣內部爭議。 國民黨立法院黨團6日提案，要求「蔡英文政府應以美國與中華民國回復邦交作為對美外交目標，並積極推動」，此決議案朝野無異議通過。

國民黨團的提案指，有鑑於美國在近期接連派出衛生部長阿扎爾、國務次卿克拉奇訪台，並宣布對台多項軍售，以及近年美國對台灣的支持日益提升，陸續通過多項對台友好法案，在台美關係突飛猛進之際，台灣外交部對美應積極尋求全面的外交關係。

提案指，台美斷交以來，提升台美雙邊關係一直是朝野的共同目標，為提升台灣的國際地位並拓展對外關係，請立法院做成以下決議，「政府應以美國與中華民國回復邦交作為對美外交目標，並積極推動」。

此外，國民黨也提案，有鑑於大陸連續派軍機繞台飛行，朝野各黨團共同呼籲中共自我克制，停止一切挑釁行為，又稱，蔡政府宜儘速重新開啟對話，以緩解兩岸衝突，莫使台海緊張局勢再升溫，並促美軍協防台灣。

提案指，長久以來美國一直是台灣軍力堅實後援，為強化台灣安全及完善國防戰備，使台灣海峽現狀不因一方採取任意行為而改變，請立法院做成以下決議，「政府應積極說服美國政府依照其台灣關係法精神， 一旦中共有明顯危及台灣人民安全及社會經濟制度的行動時，在我國政府請求下，將前述中共舉動視為對西太平洋地區和平及安定的威脅，並以外交、經濟與直接軍事等方式協助我國抵抗」。

台灣行政院長蘇貞昌（前）6日赴立院備詢會前受訪指出，台灣會跟美國從有外交關係，到沒有外交關係，「都是國民黨搞的」，現在國民黨終於良心發現，也是好事一樁。（中央社）

對於國民黨提案，台灣行政院長蘇貞昌說，台灣會跟美國從有外交關係，到沒有外交關係，都是國民黨搞的，現在國民黨終於良心發現，也是好事一樁，但這要好好努力，也希望對外大家團結一致，希望國民黨能一改過去沒有用台灣最大利益來考量；對於台灣整個國力，大家若能腳步一致，台灣會更強、更被世界肯定。蘇貞昌還稱，美國是在世界上最能為台灣發聲，也最有能力為台灣打開國際空間做努力協助的朋友，會繼續努力增強與美國關係，關係改善也要一步一步來。

（ETtoday新聞雲）