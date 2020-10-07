台駐美代表：民眾冀台美關係突破　惟台灣戰略環境複雜須謹慎面對

台灣立法院日前無異議通過國民黨團提出的「台美復交」決議案，引起廣泛關注。對此，台灣駐美代表蕭美琴周二（6日）表示，雖然許多台灣民眾冀望台美政治關係有突破，但在複雜地緣戰略環境之下，政府會謹慎面對，強調所有條件到位才會有所進展。 蕭又稱，解放軍軍機頻繁越過台海中線，希望北京當局能自制，明白現時製造衝突不符雙方利益。

蕭美琴透過視訊參加哥倫比亞大學東亞研究所（WEAI）、駐紐約辦事處、哥倫比亞大學與哈佛大學「中國與世界研究項目」合辦的座談會時表示，總統蔡英文審慎面對台灣所處的戰略環境，為美國加強接觸並支持台灣奠定基礎，而在當前環境下，需要所有條件到位，才會令爭取更進一步的政治關係得以進展。她又稱，台灣須在非常複雜的地緣戰略環境中運作，這就是蔡英文上任後謹慎取得平衡的原因。

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就軍事方面，蕭美琴認為解放軍軍機近期頻繁接近台灣周邊空域，迫使台軍派戰機攔截回應，雙方近距離接觸存在風險；又強調台灣奉行不對稱作戰策略，嚇阻解放軍片面破壞區域穩定並挑釁的作為，無意從事軍備競賽，如此戰略用意是讓大陸難以謀求對台動武。蕭續稱，台灣安全攸關自身存亡與亞太地區穩定，也符合美國與區內其他國家的利益。

蕭美琴進一步表示，兩岸經貿關係仍然密切，大陸仍是台灣最大貿易夥伴，台灣近年推動新南向政策的用意是分散風險，而非在經貿層面與對岸全面「脫鉤」。另就美國50位參議員日前共同致函美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer），敦促盡快就台美雙邊貿易協定（BTA）展開談判，蕭表示這項議題在參議院獲跨黨派半數議員支持意義重大，希望台美經貿關係朝正面方向邁進。

（中央社）