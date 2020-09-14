開放美豬能否換台美FTA　台學者：未來美國要求還有很多

蔡英文此前放棄與在野黨、社會各界取得共識，獨斷宣布開放美國含萊克多巴胺（瘦肉精）的美豬進口，引發台灣各界反彈。對此，曾任國發會主委的政大經濟系教授林祖嘉指出，若未來美豬在台銷量突破20%至30%，台灣豬農每年農損將達150億台幣以上；同時，開放美豬只是第一步，未來美國對台灣的要求還會有很多，台美FTA能否簽署還是一個大問號。

國民黨智庫「國家政策研究基金會」舉辦「開放美豬能換得台美FTA嗎？」座談，林祖嘉（中）認為，開放美豬衝擊台灣產業，台政府應在事前充分與人民溝通，而不是黑箱作業。（國家政策研究基金會供圖）

9月14日，國民黨智庫「國家政策研究基金會」舉辦「開放美豬能換得台美FTA嗎？」座談，由智庫經濟財政組召集人、政大經濟系教授林祖嘉主持，邀請原農委會主委陳保基、台大國企系副教授盧信昌、現代財經基金會顧問戴肇洋等人分析開放美豬。

針對蔡英文突然宣布開放瘦肉精美豬，林祖嘉首先質疑其缺乏充分的「科學證據」，國外對瘦肉精使用量，牛豬的標準不同，肉與內臟標準也不同，沒有人知道，產婦坐月子，吃了一個月含瘦肉精的內臟，會產生什麼影響，台政府並沒有拿出足夠科學證據說服民眾。

對於產業衝擊，他指出，根據2017年統計，台灣每人每年平均消費5.9公斤牛肉、36.5公斤豬肉，而豬肉國產比例達87.2%。豬肉每年產值超過755億新台幣，佔農業13.9%，佔畜牧業46.1%。如果美豬進口市佔率達到20%到30%，台灣豬農每年損失可能會超過150億，政府提出的100億豬肉基金根本不夠用。

林祖嘉表示，當年開放美牛，馬英九要求送入立法院審議。現在美豬對於食安和產業的衝擊，遠超過美牛的開放，台政府為什麼不願意和人民、產業、立法院溝通？民主的原則是「少數服從多數，多數尊重少數」，政府應該與少數溝通對話。

蔡英文宣布開放瘦肉精美豬，將對台灣產業有衝擊。（中央社）

至於開放美豬能否換來美台FTA或BTA，林祖嘉表示，到目前為止，美國貿易代表總署(USTR)沒有任何回應。目前聽到的是美國國務院次卿克拉奇（Keith Krach）過幾天可能訪台，推測主要目的是談台美供應鏈的問題，也就是台積電赴美投資，跟簽署FTA有很大的距離。

他說，開放美豬隻是第一步，未來美國對台灣的要求還會有很多，台美FTA能否簽署還是一個大問號。例如要求基改食物可以進校園、健保藥價、農藥殘留等問題。服務業方面，美國也可能要求開放美國律師及會計師來台執業、金融市場自由化、國營事業保護。「國內是否已準備好，拿這麼多項目開放換FTA？」。

盧信昌認為，就算為了美台關係、美台FTA讓步，也不該拿人民健康當籌碼，以日本為例，當時開放美國稻米，也是作為援外之用，完全不進國內市場。（陳舜協／多維新聞）

盧信昌則表示，假如台灣因為爭取美台關係改善、用美台FTA帶動整體產業升級的目標，而開放美豬，雖然要跟豬農說抱歉，但對整體社會是正面的，可以理解。但蔡英文當時的記者會上語焉不詳，說「沒有任何交換條件」。這兩天美國國務次卿來台也不談FTA，「既然什麼都沒有，那蔡英文記者會究竟要做什麼？什麼時候台灣的總統府成為美豬的最好銷售員？」。

他說，「就算因為美台FTA談判需要有冒險行為，但也不該把消費者與國民健康當籌碼」。