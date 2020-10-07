台灣軍情局長被爆徇私自肥擺官威　國防部成立專案查證

台媒《鏡周刊》接獲爆料後於周三（7日）刊出一系列文章，指負責情報蒐集的台灣國防部軍事情報局長羅德民中將徇私自肥，「花公帑改風水」、「帶妻子高調搭頭等艙」、「用公費改裝公務車」等。 軍情局隨後回應稱，上述報道內容錯誤且嚴重偏離事實，將不排除訴諸司法。國防部長嚴德發則表示，國防部將成立專案調查，釐清案情、還原真相，秉持毋枉毋縱原則進行查證。

羅德文被爆「耍官威」和徇私自肥。（資料圖片/中央社）

《鏡周刊》一連發出至少5篇文章，詳細列舉羅德文「耍官威」的事件，內容包括「帶風水師直闖軍情局禁地，令高階軍官當法會搬運工」「公務車升級豪華內裝、只喝高級酒」「情報員變導遊，軍情局長夫妻爽遊金門惹議」「安排長官親屬佔肥缺」等。

對此，台灣軍情局回應指，有關爆料指稱軍情局長「邀請道教界人士入局堪輿、花公帑改風水、購買健身器材擺辦公室」、「帶妻遊金門，要求下屬充當司機、導遊」、「召回駐外人員，為討好上級外派特定人員」及「與副局長不和、內鬥」等情，均屬臆測、污衊，與事實不符，將保留法律追訴權，並籲請媒體報導善盡查證之責，以免訛傳，助長不實檢控及爆料歪風。

軍情局還稱，特定人士多次提供錯誤訊息，惡意誤導媒體引用，已涉及誹謗行為，軍情局將不排除訴諸司法，以遏止不法企圖，避免傷害單位榮譽及危害軍情局任務遂行。

嚴德發責成台灣國防部專案調查羅德民事件。（中央社）

嚴德發受訪則表示，軍情局相關被媒體爆料的軍風紀案件，已責成法律事務司、行政調查，將成立專案調查，針對媒體報導事由，釐清整個案情還原真相，秉持毋枉毋縱原則進行查證。

（綜合報道）