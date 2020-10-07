台灣72間大學簽「一中承諾書」　蘇貞昌：學術交流不應設政治條款

台媒近日報道，台灣的公私立大學近年為招收大陸留學生及研修生，有四成五共72間大學應中方要求私下簽署「一中承諾書」等政治聲明。台灣教育部調查後，基於大學自治，未對任何一間違反規定的大專院校開罰。 台灣行政院長蘇貞昌周二（6日）在立法院受訪強調，學術交流不該有政治條款，如果有大陸用政治介入影響學術交流，將請教育部了解盤查，並做對應處理。

世新大學遭點名簽署「一中承諾書」。（資料圖片／世新大學網站）

據報道，2017年世新大學為開放陸生到台交流，與江蘇師範大學等大陸高校簽訂研修承諾書，承諾課程內容絕不涉及政治敏感活動，不得從事任何「一中一台」、「兩個中國」、「台灣獨立」等活動。

教育部同年3月公布調查結果，台灣157間大專校院，有72間學校曾提供大陸學校相關文件，高達45%比率簽署「一中承諾書」。不過，主管機關教育部基於大學自治，未對任何一間違反規定的大專院校開罰。

當初遭點名簽署「一中承諾書」的世新大學，校長吳永乾表示，當年多達90多間公私立大學曾出具類似文件，且兩岸學術交流只有雙方政府都開放才能進行，學校並無違反任何一方政策與法令的必要。他表示，學術交流應避免涉入政治意識形態。

蘇貞昌表示，如果有大陸用政治介入影響學術交流，將請教育部了解盤查。（資料圖片／中央社）

為此，民進黨立委王定宇、趙天麟共同提出「兩岸條例第33條之3及第90條之2條文修正草案」，增訂台灣各級學校與中國的學校締結聯盟、書面約定、合作行為或為單方承諾、聲明，其內容不得違反法令規定，或涉有配合中國統戰之政治性目的；違反規定者，教育主管機關得停止相關補助或禁止其招生。該修法草案已交付內政委員會審查。

教育部回應稱，三年前共有72校簽署「一中承諾書」類似文件，簽署的大學行政程序輕率、限縮學術自由，教育部給予學校糾正，但未開罰。教育部強調，兩岸交流須在「平等、尊重學術自由」原則下進行，之後校際簽署的約定協議書在簽約前一個月，必須先報教育部審查。

行政院長蘇貞昌在立法院受訪則強調，學術交流不該有政治條款，如果有大陸用政治介入影響學術交流，將請教育部了解盤查，並做對應處理。

（自由時報／中央社）