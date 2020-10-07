洪秀柱將赴杭州出席兩岸青年論壇　或依往例晤國台辦主任劉結一

國台辦發言人朱鳳蓮周二（6日）表示，第3屆海峽兩岸青年發展論壇（下稱兩岸青年論壇）將於10月13日在浙江杭州舉行，國民黨前主席、中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱將應邀出席。兩岸有關方面嘉賓、各界青年代表將參加論壇有關活動。 對此，台灣陸委會表示，提醒與陸方交流應注意社會觀感、恪遵法令，也呼籲台灣青年避免參加此類活動，以免淪為統戰宣傳工具。

洪秀柱將於台灣10月10日「雙十」節前夕的9日（周五）出發，預計14日（下周三）返台。洪秀柱辦公室指出，此次赴陸將依照大陸防疫規定隔離2日，返台後將依台疾管署防疫規定隔離14日。但辦公室未透露此次將會見的陸方人士及預計談話內容。

洪秀柱日前出席國民黨全代會，呼籲堅守五權憲法。（資料圖片）

綜合台媒報道，兩岸青年論壇原本一直在暑假期間舉行，今年對岸早有邀約，但因疫情影響，曾討論是否在杭州與台北各自舉行論壇，並進行視像連線。不過，雙方最終仍決定由洪秀柱帶隊出發赴陸參與論壇。

報道指，洪秀柱此次帶隊人數精簡，可能不到10人，依往例可望與國台辦主任劉結一會面，而最高層級則有望與全國政協主席汪洋會面。而回顧去年洪參加兩岸青年論壇時，有與參與論壇開幕式的劉結一會面。

陸委會籲留意社會觀感

對於洪秀柱將赴陸參加論壇，陸委會6日晚發聲明指出，中共歷來藉由拉攏台灣各界人士，發表迎合中共統戰的言論，企圖推進對台統一的政治圖謀。陸委會已多次呼籲民眾、團體勿輕易相信中共的統戰語言，並應了解當前兩岸關係複雜敏感，與陸方交流應留意社會觀感並恪遵兩岸條例。

陸委會呼籲與陸方交流應注意社會觀感。圖為陸委會發言人邱垂正。（資料圖片／楊家鑫攝）

陸委會進一步強調，與會人員不得以任何形式參加陸方倡議或推動涉及「民主協商」及「一國兩制」等的相關活動，如有涉及違反法令情形，主管機關將依法處理。

陸委會並指，中共在「習五條」後，積極推動「一國兩制台灣方案」，由其涉台及統戰部門主導相關交流活動，並藉由舉辦各種兩岸論壇營造與台灣進行「一國兩制台灣方案」民主協商的假象，無所不用其極地將其統戰企圖融入兩岸交流。呼籲青年朋友應提高警覺，不應參與此類活動，以免淪為中共對台統戰宣傳工具。

對於外界關注洪秀柱赴陸是否事先申請一事，陸委會回應，洪秀柱並非兩岸人民關係條例相關規定規範的特殊身份人士，因此依一般入出境程序辦理即可。

（綜合報道）